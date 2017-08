Szydło o polskiej gospodarce: górnictwo i energetyka to nasza wizytówka

Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Chcemy budować polską gospodarkę w oparciu o bezpieczny miks energetyczny - powiedziała we wtorek premier Beata Szydło. Dodała, że rząd chce, by polskie górnictwo, polska energetyka były wizytówką naszego kraju.

- Chcemy budować polską energetykę, polską gospodarkę w oparciu o bezpieczny miks energetyczny, w którym węgiel kamienny, węgiel brunatny będzie miał niezwykle istotne miejsce - podkreśliła premier Szydło podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego "Katowice 2017".

Wskazała, że tak się dzieje i tak się będzie działo przez kolejne lata, bo reforma cały czas trwa. - Ona dopiero weszła w nowy etap. W tej chwili myślimy właśnie o budowaniu nowoczesnych technologii węglowych, o nowoczesnym górnictwie, a do tego potrzebujemy również i nowoczesnych rozwiązań - wskazała szefowa rządu.

- Chcemy stawiać na polską myśl inżynierską, chcemy oferować również te nasze produkty na zewnątrz. Chcemy mówić o tym, że górnictwo polskie, polska energetyka są naszą wizytówką - mówiła w Katowicach.

Dodała, że to jest też bezpieczeństwo energetyczne Polski. - Zdajemy sobie z tego sprawę, że we współczesnym świecie każde państwo musi budować tak swoją gospodarkę, tak swoją bardzo wrażliwą jej część - czyli energetykę, aby zabezpieczyć w jak największy sposób swoje państwo. I to robimy. Dlatego węgiel kamienny jest niezwykle ważny - zaznaczyła.

Jak podkreśliła, to nie są łatwe reformy. - To nie są łatwe decyzje, ale myślę, że wszyscy z państwa, którzy obserwowaliście, widzieliście ten proces, uczestniczyliście w nim, możecie powiedzieć, że rzeczywiście udało się stworzyć (...) dobrą drużynę, która ten projekt potrafiła przeprowadzić - powiedział. I dodała: - Teraz jesteśmy na tym etapie, kiedy budujemy właśnie przyszłość polskiego górnictwa.

Premier Szydło zaznaczyła, że jest dumna z tego, że ten projekt się powiódł. - Również i dlatego, że sama jestem związana z gminą górniczą, sama pochodzę z tego regionu i wiem doskonale, że dla nas tutaj, ludzi mieszkających na południu Polski, górnictwo to nie tylko jest gospodarka, (...) to nie jest tylko możliwość zarabiania, ale to jest też wielki etos budowany przez wiele pokoleń i to jest po prostu nasze życie - oceniła.

Jak zaznaczyła, rząd chce, by polskie górnictwo było nowoczesne, bezpieczne, konkurencyjne i przynosiło zyski. - Tak się dzieje. (...) Dzisiaj po pierwszym półroczu możemy powiedzieć, że wiadomości są optymistyczne - podkreśliła.

