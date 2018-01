Polska w czołówce rankingu najbardziej atrakcyjnych rynków wschodzących

Meksyk, Turcja i Czechy to trójka najbardziej atrakcyjnych krajów wśród rynków wschodzących - wynika z rankingu przeprowadzonego przez amerykańską agencję Bloomberg. Tuż za podium uplasowała się Polska, która wyprzedza m.in. Koreę, Węgry, Brazylię i Rosję.

Ranking bazował na kilku wskaźnikach ekonomicznych takich jak wzrost gospodarczy, wymiana handlowa, wycena rynkowa aktywów, rentowność obligacji czy ratingi wypłacalności.

W rankingu uwzględniono 24 największe gospodarki, które zaliczają się do grona wschodzących, a więc takich, które nie są jeszcze w pełni rozwinięte, ale bardzo szybko rosną, nadrabiając zaległości.

Wśród 5 najmniej atrakcyjnych krajów znaleźli się sami przedstawiciele Azji, z Indiami i Chinami na czele.

Mexico and Turkey shape up to be the most attractive emerging markets in 2018 https://t.co/BDT9U62dYE pic.twitter.com/szW9SJ0m2n