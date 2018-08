Polska trzecim producentem piwa w Europie. Wyprzedzamy Holandię, Hiszpanię i Belgię

Polska jest trzecim producentem piwa w Unii Europejskiej - z browarów nad Wisłą pochodzi co dziesiąty litr złocistego napoju wytworzonego w UE. Większość produkujemy na własne potrzeby - Polski na próżno szukać wśród największych eksporterów piwa.

Z okazji przypadającego 3 sierpnia Dnia Piwa, Eurostat opublikował dane dotyczące produkcji i eksportu tego napoju w krajach Unii Europejskiej. Łączna produkcja piwa w 2017 r. wyniosła ponad 41 mld litrów, czyli aż o 2,5 mld litrów więcej niż rok wcześniej.

Zdecydowanym liderem wśród europejskich wytwórców piwa są Niemcy, do których należy jedna piąta rynku z produkcją na poziomie 8,1 mld litrów. Drugie miejsca zajmuje Wielka Brytania z produkcją 5,6 mld litrów i udziałem 14 proc.

