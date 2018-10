Polski pracownik nie ma czasu na przerwę na lunch. Najczęściej je kanapkę przy biurku

Fot. Flickr.com/Gabriel Jorby (CC BY-ND 2.0) Jedzenie przy firmowym komputerze to bardzo częsty obrazek w biurach w Polsce.

Połowa polskich pracowników biurowych podczas przerwy na posiłek nie oddala się od biurka, a prawie co trzeci nie przerywa pracy. Polacy jedzą bardzo monotonnie, zazwyczaj kanapki przyniesione z domu.

Jak pisze "Puls Biznesu", z badania przeprowadzonego przez Uber Eats i YouGov wynika, że co czwarty pracownik biurowy w Polsce spożywa codziennie te same dania, a średnio wykorzystuje na przerwę zaledwie 26 minut.

Aż 19 proc. pracowników w ogóle nie korzysta z przerwy, a 29 proc. jednocześnie je i pracuje. - Rezygnowanie z tradycyjnej przerwy lunchowej w pracy pozbawia pracowników szansy na odpoczynek i odświeżenie - Amanda Hamilton, specjalistka ds. odżywiania. Dodaje, że to negatywnie wpływa na produktywność.

Polscy pracownicy biurowi najczęściej robią przerwę na lunch miedzy 12:00 a 13:00. Prawie połowa je w samotności, przeglądając internet w czasie spożywania posiłku. Mniej niż co trzeci pracownik wykorzystuje przerwę na rozmowę z kolegami i koleżankami z pracy.

Co piąty pracownik polskich firm przyznaje się do podjadania, najczęściej ciastek, chipsów i owoców, które dostarcza pracodawca. Są też tacy, którzy przyznają się do zjedzenia obiadu współpracowników z firmowej lodówki. Takie zachowanie zdarzyło się 4 proc. pracowników.

