Polski samochód elektryczny coraz bardziej realny. Prototyp wyjedzie jeszcze w 2018 r.

Fot. Mateusz Tomiczek Curie to jeden z 66 konkursowych projektów. Autorem jest Mateusz Tomiczek

Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie konkurs na prototyp polskiego auta elektrycznego – informuje spółka ElectroMobility Poland. Zgłaszać do przetargu mogą się frimy już produkujące pojazdy lub tylko części do nich. Państwowa spółka dofinansuje projekt nawet w 70 proc.

ElectroMobility Poland zamierza wesprzeć firmy w wyprodukowania prototypu pierwszego polskiego e-auta oraz te, które stworzą nadwozia z wizualizacji z pierwszego konkursu.

Konkurs na taki prototyp EMP zorganizuje i przeprowadzi we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To właśnie ta rządowa agenda wyłoży pieniądze.

- Argumentem za wyborem NCBR było zaplecze eksperckie z obszaru elektromobilności oraz gigantyczne doświadczenie w przeprowadzaniu tego rodzaju przedsięwzięć w transparentny sposób - tłumaczy Piotr Zaremba - Szef Projektu EMP.

Firma planuje także pozyskać partnerów do współpracy przy analizie tzw. "łańcucha wartości pojazdu elektrycznego". Ma ona pokazać, w których elementach łańcucha istnieje największy potencjał do rozwoju innowacyjnych produktów.

Jednocześnie spółka przygotowuje się do konsumenckiego badania potrzeb i oczekiwań Polaków w stosunku do aut elektrycznych. Wyniki posłużą do stworzenia modelu biznesowego, który ma pomóc w upowszechnieniu e-samochodów.

Konkurs zostanie uruchomiony w październiku. Natomiast 12 września ElectroMobility Poland ogłosi wyniki konkursu na projekt nadwozia polskiego samochodu przyszłości. Proces wyłonienia najlepszych prototypów ma potrwać do końca 2018 roku.