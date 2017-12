PolskiBus może zniknąć z dróg. Zostanie przemalowany na FlixBusa?

Fot. Karolina Misztal/REPORTER Już niedługo czerwone autobusy mogą zostać przemalowane na zielone.

Według nieoficjalnych informacji portalu fly4free znana polska marka czerwonych autobusów będzie stopniowo wycofywana. Zastąpi ją niemiecki FlixBus. To jeden z największych przewoźników autokarowych w Europie.

PolskiBus ma stać się wiodącym partnerem niemieckiego Flixbusa. Ogłosi to podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Ma informować również o nowej wizji współpracy. Co to oznacza?

Z nieoficjalnych informacji do jakich dotarł portal fly4free.pl, marka PolskiBus będzie stopniowo wygaszana, a czerwone autobusy z logiem bociana zastąpią zielone Flixbusa.

Podobno na rebrandingu się nie skończy. Autobusy mają zostać wyposażone w nadajniki GPS, urządzenia do elektronicznej odprawy pasażerów, nawigację dla kierowców oraz system monitorujący bezpieczeństwo jazdy zgodnie ze standardami FlixBusa - donosi portal.

PolskiBus nie chce komentować tej sprawy.

O współpracy między PolskimBusem, a FlixBusem pisaliśmy w sierpniu, kiedy otwarte został trzecie połączenie do Wiednia. Nowa linia, realizowana była wspólnie tą partnerską firmą zielonych autobusów. Bezpośrednie połączenie z Wrocławia do Wiednia jest siódmą linią FlixBusa dostępną w ofercie platformy polskibus.com.

PolskiBus może zostać wchłonięty na podobny sposób, jak Flixbus przejął europejskie operacje Megabusa - sugeruje fly4free. To marka, podobnie jak PolskiBus, należąca do holdingu sir Briana Soutera. Po kilku miesiącach od przejęcia przez niemieckiego partnera zniknęła z rynku.

PolskiBus na polskim rynku jest obecny od czerwca 2011 r.