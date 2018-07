Polskie czołgi z nową amunicją. Zmodernizowane pociski trafią na wyposażenie Leopardów

Pierwsza partia pocisków bojowych służących do rażenia odłamkowego i burzących została dostarczona. Te 500 sztuk to krok w procesie wprowadzania na wyposażenie Sił Zbrojnych RP zmodernizowanej amunicji – przekonuje MON.

Nowoczesne pociski dla polskich czołgów Leopard dostarczyła spółka Mesko S.A. Prace nad modernizacją amunicji czołgowej trwały od roku. Jak poinformowała spółka, konieczne było opracowanie nowego ładunku miotającego dla pocisków 120 mm.

- Zmieniono konstrukcję poprzez wprowadzenie zmodyfikowanego układu zapłonowego, całkowicie zmieniono geometrię i układ prochów oraz wprowadzono w miejsce prochu czarnego nowy typ prochu zapłonnikowego, dzięki czemu wyeliminowano całkowicie w produktach spalania siarkowodór, na którego występowanie skarżyli się pancerniacy - informuje Mesko”. Nowy typ ładunku miotającego jest wprowadzany do całej rodziny amunicji czołgowej 120 mm.

