Polskie Domy Drewniane coraz bliżej. Zapewnienia ministra środowiska

Fot. WP Spółka Polskie Domy Drewniane ma ruszyć na przełomie października i listopada

Spółka Polskie Domy Drewniane, która ma wspierać energooszczędne, drewniane budownictwo mieszkaniowe w Polsce, ma ruszyć na przełomie października i listopada. Tak uważa minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Szef resortu środowiska poinformował w środę w podwarszawskim Halinowie, że "lada dzień" do sądu rejestrowego powinien wpłynąć wniosek o rejestrację spółki Polskie Domy Drewniane – informuje Polska Agencja Prasowa.

- Po wejściu w życie ustawy nowelizującej Prawo ochrony środowiska intensywnie przystąpiliśmy do opracowywania statutu spółki. Lada dzień trafi do sądu rejestrowego - powiedział minister Henryk Kowalczyk.

Jego zdaniem w ciągu miesiąca spółka powinna zostać zarejestrowana przez sąd, tak by "formalnie zacząć funkcjonować" na przełomie października i listopada.

Czytaj także: Sejm powołał nową spółkę. To będzie drewniane Mieszkanie Plus

Udziałowcami w spółce będą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. Kapitał zakładowy spółki to 50 mln zł. Ustawa przewiduje, że w przyszłym roku NFOŚiGW może wydać na spółkę do 500 mln zł, a w 2020 r. – do 400 mln zł. Od 2024 r. spółka ma zarabiać i finansować się sama. Budynki mieszkaniowe w ramach PDD mają być przeznaczone na wynajem z opcją dojścia do własności.

Celem PDD ma być wsparcie budownictwa w Polsce z wykorzystaniem energooszczędnych technologii drewnianych. W latach 2018-2022 w budynkach wielorodzinnych ma powstać 11 tys. mieszkań, a w zabudowie jednorodzinnej - 950 mieszkań.

Jak informuje PAP, minister Kowalczyk w środę podpisał porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Energooszczędne Domy Gotowe i Stowarzyszeniem Centrum Drewna w Czarnej Wodzie w ramach programu strategicznego budownictwa drewnianego. Na mocy umowy stowarzyszenia te zadeklarowały m.in. dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem w zakresie budownictwa drewnianego.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Zobacz też: Firmy budowlane bankrutują. Powodem drożyzna, brak pracowników i odwrócony VAT