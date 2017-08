Polskie firmy podbijają Wietnam. Dostaną dostęp lokalnego rynku

Fot. APEC 2013/Flickr/CC BY 2.0

Polskie firmy dostały dostęp do największej wietnamskiej platformy informacyjnej na temat lokalnych firm i okręgów przemysłowych. - NSO to wypróbowany partner, pomagający sprawnie wejść na rynek Wietnamu - przekonuje Piotr Harasimowicz, szef wietnamskiego oddziału PAIH, które nawiązało współpracę z National One-Stop Services and Investments Organisation.

Działająca od dwudziestu lat National One-Stop Services and Investments Organisation wyspecjalizowała się w rozwoju i rozbudowie infrastruktury przedsiębiorczej Wietnamu, a zwłaszcza stref przemysłowych. Organizacja zarządza informacjami o ponad 8,5 tys. firm funkcjonujących w Wietnamie, jak również na temat 113 tamtejszych parków przemysłowych oraz 53 okręgów administracyjnych.

Podpisanie umowy współpracy z NSO pozwala PAIH korzystać z zasobów platformy oraz przekazywać dane polskim przedsiębiorcom. - Firma z Polski nie tylko zyskuje dostęp do bazy wietnamskich kontrahentów. W grę wchodzą również wspólne konferencje, targi, eventy oraz programy edukacyjne. Zwłaszcza te ostatnie są bardzo mocną stroną NSO - tłumaczy Piotr Harasimowicz.

Organizacja często inicjuje treningi czy szkoleniową wymianę pracowników. Takie projekty prowadzi zarówno dla firm wietnamskich, jak i międzynarodowych. Organizacja dysponuje również wsparciem lokalnych prawników czy ekspertów w obszarze księgowości.

National One-Stop Services and Investments Organisation prowadzi wyjątkowo szczegółową i stale aktualizowaną bazę danych wszystkich parków przemysłowych w Wietnamie.

- To świetne narzędzie do dotarcia do potencjalnych partnerów inwestycyjnych i prosta droga do wyboru odpowiedniej lokację pod inwestycję - mówi kierownik placówki PAIH w Ho Chi Minh City.