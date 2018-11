Polskie marki są hitami za granicą. Miłością darzą nasze wafelki, kremy i podpaski

Świetnym przykładem polskiego sukcesu za granicą jest Inglot. Wielu Polaków nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że to rodzima firma. Nazwa nie udaje jakiejś zachodniej marki – to nazwisko.

Polska raczej nie słynie dziś z produkcji broni, ale jest firma, której produktów używają największe armie świata. To wrocławski Mactronic, produkujący wysokiej jakości latarki. Ale produktem, którego sprzedaje największe ilości, są markery RGB. To niewielkie migające lampki, które przyczepia się do oporządzenia żołnierza lub policjanta. Dzięki temu podczas akcji wszyscy wiedzą, gdzie są ich koledzy. Markery można ustawić tak, by świeciły w różnych kolorach – to pozwala na odróżnienie od siebie poszczególnych grup.