Ustawa, na którą czekają tysiące frankowiczów. Ma być uchwalona jesienią tego roku

Jesienią parlament powinien przyjąć nową ustawę o wsparciu frankowiczów - zapowiedział szef sejmowej komisji finansów Andrzej Szlachta.

Ma się to stać najpóźniej do końca października - taką przynajmniej nadzieję wyraził podczas piątkowego posiedzenia komisji jej szef komisji Andrzej Szlachta.

Obecnie w Sejmie są cztery projekty ustaw dotyczące posiadaczy kredytów hipotecznych w szwajcarskiej walucie. Zajmuje się nimi specjalna podkomisja, którą kieruje poseł Tadeusz Cymański.

Podkomisja ma pracować przede wszystkim nad ostatnim projektem prezydenckim. Tadeusz Cymański zapowiedział już, że "ta ustawa będzie procedowana".

Piątkowe posiedzenie komisji zostało zwołane na wniosek klubów opozycyjnych. Wiceszefowa komisji Krystyna Skowrońska z PO, uzasadniając wniosek przekonywała, że problem kredytów frankowych jest wciąż nierozwiązany, a jedyny projekt, który uchwalono w ten sposób, to ustawa o funduszu wsparcia z 2015 roku, do której prezydent zaproponował ostatnio nowelizację.

- Oczekujemy od premiera Mateusza Morawieckiego informacji, czy ten problem będzie rozwiązany i kiedy – powiedziała Skowrońska.

Marcin Mikołajczyk z KNF zwrócił uwagę, że o ile w szczytowym okresie było 916 tys. kredytów denominowanych do obcych walut, obecnie jest ich 580 tysięcy i mają łączną wartość ok. 132 mld zł. Dodał, że corocznie portfel ten się zmniejsza o ok. 7 proc. Komisja, jak dodał, "nie widzi zagrożenia w tym obszarze".

