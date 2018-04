Pomoc dla ofiar wypadków samochodowych w Polsce. To jeden z celów największego polskiego ubezpieczyciela

Nasze drogi wciąż są jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie. Debata o tym jak to zmienić trwa od lat i zaczyna przynosić wymierne rezultaty. Mimo to tysiące osób, które wypadki przeżyły, wciąż wymagają pomocy. Zajęła się tym Grupa PZU

Co roku na polskich drogach dochodzi do ponad dwóch milionach zdarzeń drogowych. To zarówno drobne kolizje jak i tragiczne w skutkach wypadki. W tych ostatnich - w 2017 roku - zginęło 2800 osób, rannych zostało prawie 40 tysięcy osób. I choć ubiegły rok pod względem liczby zabitych był lepszy o poprzedniego – blisko 200 ofiar mniej – to polskie drogi wciąż należą do jednych z najbezpieczniejszych w Europie.

Co zrobić by wypadków w Polsce było mniej? Jak im zapobiegać, ale jak również pomagać osobom poszkodowanym? Rozmawiamy o tym z największym polskim ubezpieczycielem – Grupą PZU.

Julita Czyżewska, prezes PZU Zdrowie przyznaje, że spółka stworzyła specjalny program opieki dedykowany osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych jak i tym, które straciły osoby bliskie.

Jak wygląda ten program? Kto może z niego skorzystać? Na jaki rodzaj pomocy można liczyć?

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy wideo z Julitą Czyżewską, prezes PZU Zdrowie.