Ponad miliard zł nadwyżki. Ministerstwo publikuje sprawozdanie z wykonania budżetu

Po lipcowym deficycie do bilansu budżetu wróciła nadwyżka. Jak wynika z opublikowanych w piątek szacunków Ministerstwa Finansów, początku roku do końca sierpnia br. dochody państwa wyniosły 243,5 mld zł a

Jak podaje Ministerstwo finansów, w porównaniu do pierwszych 8 miesięcy zeszłego roku, dochody z podatku VAT były wyższe o 4,7 proc. (tj. ok. 5,0 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,6 proc. (tj. ok. 2,6 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 14,4 proc. (tj. ok. 4,7 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 16,5 proc. (tj. ok. 3,3 mld zł), dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,9 proc.

W okresie od stycznia do sierpnia 2018 roku dochody budżetowe wzrosły o 8,5 mld zł, w porównaniu do ubiegłego roku. Dochody podatkowe wzrosły o 15,7 mld zł.

- Wysokie dochody z podatku PIT i CIT związane są z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych, dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z korzystną koniunkturą gospodarczą - czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

