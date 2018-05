Port Gdańsk chce rosnąć. Umowa na koncepcję rozbudowy podpisana

Fot. Port Gdańsk Na razie gdański port posługuje się poglądową wizualizacją rozbudowy. To, jaki będzie ona miała ostateczny kształt, będzie wiadomo po opracowaniu koncepcji.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podpisał umowę na opracowanie koncepcji Portu Centralnego. W ramach tej flagowej inwestycji portu na około 500 hektarach ma docelowo powstać od 5 do 8 terminali o zróżnicowanym przeznaczeniu. Szacowana wartość inwestycji to od 4 do 8 mld zł.

Przetarg na opracowanie koncepcji wygrało konsorcjum, na które składa się Projmors Biuro Budownictwa Morskiego oraz Mosty Gdańsk. Efekt jego prac poznamy w ciągu 10 miesięcy.

Koncepcja będzie zawierała pogłębione analizy dotyczące m.in. popytu na morski transport towarów czy przewozy pasażerskie w skali kraju, kontynentu i całego świata, a także obecnych potoków strumieni towarowo-pasażerskich w Porcie Gdańsk. Konsorcjum zobowiązane jest także do przedstawienia prognoz zmian w popycie na ten transport w perspektywie do 2050 roku.

Konsorcjum przeprowadzi także inwentaryzację istniejącej infrastruktury oraz tej, która powstaje w ramach prowadzonych inwestycji. Pozwoli to na zaplanowanie modernizacji lub stworzenia nowych elementów infrastrukturalnych tak, by przewidywany popyt na transport został zaspokojony.

W sumie konsorcjum przedstawi trzy warianty koncepcji Portu Centralnego. Każdy musi zawierać mapę oraz część opisową, a jeden z nich także rekomendację.

- Port Centralny to flagowa inwestycja w Porcie Gdańsk. Pozwoli polskiej gospodarce morskiej wejść do czołówki portów europejskich i konkurować z portami światowymi - mówi Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

- Ekonomia jest bezwzględna: powstają coraz większe jednostki, które jednorazowo przewożą więcej towaru. Musimy mieć atrakcyjną infrastrukturę głębokowodną, dzięki której Port Gdańsk będzie portem pierwszego wyboru dla wielu rynków - dodaje.

Zobacz też: Port "Solidarność". Polacy o budowie centralnego lotniska

– Port Centralny to inwestycja, na którą należy patrzeć przez pryzmat kolejnych kilkudziesięciu lat. Potrzebna nam szczegółowa wiedza na temat tego, jak będzie wyglądała światowa gospodarka morska, by uszyć go na miarę, dopasowując funkcje poszczególnych terminali do potrzeb rynku – tłumaczy Marcin Osowski, wiceprezes portowej spółki ds. infrastruktury.

Docelowo, w ramach Portu Centralnego, na ok. 500 ha ma powstać od 5 do 8 terminali o zróżnicowanym przeznaczeniu, m.in. masowy, drobnicowy, pasażerski czy dla terminal dla ładunków ro-ro. Inwestycja ma zostać zrealizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i zakłada stopniowe powstawanie kolejnych terminali w zależności od potrzeb prywatnych operatorów. Port Centralny otrzymał już rządowe wsparcie od m.in. Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Premier Beaty Szydło oraz Premiera Mateusza Morawieckiego. Całość - według szacunków - ma kosztować od 4 do 8 mln zł.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl