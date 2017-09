Port w Gdyni pomieści wielkie statki. Będzie w czołówce

Fot. Boatbuilder/wikimedia (CC BY-SA 3.0) Gdynia w najbliższych latach ma stać się drugim w Polsce portem głębokowodnym.

Za pół roku do portu morskiego w Gdyni będą mogły wpływać statki o długości do 400 metrów. Umożliwi to rozbudowa obrotnicy. Port w Gdyni, dzięki planowanym kolejnym inwestycjom, w najbliższych latach ma stać się drugim w Polsce portem głębokowodnym.

W poniedziałek podczas Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo w Gdańsku przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia i spółki PORR SA Warszawa, która wygrała przetarg, podpisali umowę na rozbudowę obrotnicy nr 2 w porcie.

Przedstawiciele portu w Gdyni od kilku lat podkreślają, że realizacja obrotnicy, która pozwala na obrócenie jednostki przed wejściem do portu, jest strategicznym przedsięwzięciem dla przyszłości firmy. Projekt zgłoszony został do dofinansowania unijnego z programu POIiŚ 2014-2020.

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA Adam Meller po podpisaniu umowy wyjaśnił dziennikarzom, że "obrotnica zwiększy potencjał i możliwości portu". - Dalsze inwestycje realizowane po zwiększeniu obrotnicy spowodują, że port w Gdyni stanie się portem głębokowodnym, co ustawi go w ekstralidze polskich portów - podkreślił. Obecnie jedynym polskim portem głębokowodnym jest port w Gdańsku.

Gdynia jak Monte Carlo:

W latach 2018-2020 w gdyńskim porcie planowane jest poszerzenie przez Urząd Morski w Gdyni zewnętrznego toru podejściowego do 280 m, a także jego pogłębienie do 17 m. Pogłębione do 16 metrów mają być też akweny wewnątrz portu, a wejście wewnętrznego portu poszerzone do ok. 140 m. Zaplanowano również przebudowę nabrzeży przyległych do Kanału Portowego.

Prezes zarządu spółki PORR Piotr Kledzik wyjaśnił, że w ramach kontraktu zostaną zburzone elementy pirsu i będzie pogłębiony kanał portowy. - W ciągu tygodnia - dwóch powinniśmy rozpocząć prace - dodał. Według umowy, inwestycja ma się zakończyć za pół roku.

Wykonawca zobowiązał się rozbudować obrotnicę za całkowitą cenę ryczałtową ponad 27,7 mln zł brutto. Zamówienie dotyczące pierwszej fazy realizacji obrotnicy obejmuje przede wszystkim zburzenie pirsu nr 3 o długości 240 metrów (Nabrzeże Gościnne), które port kupił od stoczni Marynarki Wojennej w styczniu 2014 roku.

Zakłada się, że dzięki nowej obrotnicy do portu w Gdyni będą mogły wpływać statki o długości do 400 m. Teraz port może przyjąć statki o maksymalnej długości ok. 320-330 metrów (masowce) i ok. 240 m (kontenerowce).

Strategia rozwoju Portu Gdynia zakłada, że w roku 2027 jego zdolność przeładunkowa wyniesie ok. 44,5 mln ton. W 2016 r. port przeładował 19,5 mln ton, o 7,4 proc. więcej niż w 2015 r.