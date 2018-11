Posłowie dyskutują o dobie pracowniczej w niedziele. "Solidarność" częściowo rezygnuje z żądania jej wydłużenia

"Solidarność" proponuje, by zakaz handlu obowiązywał w sobotę od godziny 22, za to gotowa jest zrezygnować z wydłużenie doby pracowniczej do poniedziałku do 5 rano. Komisja Polityki Społecznej w czwartek zajęła się projektem zmian w ustawie o zakazie handlu.

Podziel się Dodaj komentarz