Potrzebujesz wysłać paczkę? Sprawdź, jak możesz zaoszczędzić na przesyłkach kurierskich

Planujesz nadać paczkę do rodziny lub znajomych mieszkających za granicą? Chcesz zwrócić nieudany zakup do sklepu internetowego? A może sprzedajesz coś w internecie i potrzebujesz taniej wysyłki?

Na co dzień pojawia się wiele sytuacji, w których tani kurier okazuje się niezbędny. Zobacz, jak nadawać przesyłki po najkorzystniejszych cenach, przy minimum formalności.

Jak działa serwis Furgonetka.pl i dlaczego warto z niego skorzystać?

Furgonetka.pl to broker kurierski, który współpracuje z wieloma firmami kurierskimi i udostępnia ich usługi po niższych cenach. W swojej ofercie ma aż 10 firm kurierskich do wyboru. Są to DHL, DPD, UPS, FedEx, InPost, Poczta Polska, GLS, GEIS i Paczka w Ruchu. Nie musisz podpisywać żadnych umów, aby z niego skorzystać. Wystarczy tylko, że założysz darmowe konto w serwisie i już będziesz mógł zamówić kuriera.

Nadanie przesyłki zajmie Ci dosłownie 5 minut. Aby to zrobić musisz w formularzu zamówienia podać dane nadawcy i odbiorcy paczki, określić typ przesyłki oraz wpisać jej wymiary i wagę, a następnie wybrać konkretną firmę kurierską, z której usług chcesz skorzystać i przekazać paczkę kurierowi. Możesz również skorzystać z możliwości nadania paczki w punkcie lub paczkomacie. Na Furgonetka.pl znajdziesz bowiem szeroką ofertę usług kurierskich, od dostawę przesyłek przez kuriera pod drzwi, czyli adres odbiorcy, po możliwość nadania i odbioru ich w punktach czy paczkomatach. Dodatkowo poprzez serwis bez problemu wyślemy paczkę za granicę, zarówno do krajów europejskich, jak i USA, Kanady, Australii czy Azji. Jeśli mieszkasz na co dzień za granicą, to też masz możliwość nadania przesyłki z innego państwa do Polski.

Ceny przesyłek realizowanych za pośrednictwem serwisu są nawet do 70% tańsze od standardowych cen kurierskich. Dzieje się tak, dlatego że broker kurierski udostępniając swoim klientom możliwość zamówienia kuriera bez konieczności podpisywania umowy i po niskich kosztach, zapewnia firmom kurierskim stałą i jednocześnie dużą liczbę zamówień, a to przekłada się na to, że może wynegocjować u nich jak najlepsze ceny przesyłek. Jeśli przed wysyłką paczki, jesteś ciekawy, ile wyniesie koszt jej nadania, to łatwo możesz to sprawdzić poprzez kalkulator cen, który dostępny jest pod tym linkiem https://furgonetka.pl/kalkulator/. Po wpisaniu wymiarów paczki, jej wagi oraz kodów odbiorczych nadawcy i odbiorcy przesyłki, system wyliczy cenę z podziałem na konkretne firmy kurierskie. Sam zdecydujesz z usług, którego przewoźnika chcesz skorzystać.

Furgonetka.pl wspiera rozwój polskiego rynku e-commerce

Z serwisu Furgonetka.pl mogą korzystać nie tylko klienci indywidualni, ale także firmy, sklepy internetowe, czy sprzedawcy oferujący swoje produkty poprzez internetowe platformy zakupowe, typu Allegro. Furgonetka.pl udostępnia im szereg narzędzi, które automatyzują procesy logistyczne. Pozwalają one na łatwą integrację z systemem brokera lub import list zamówień, a następnie na automatyczne generowanie oraz drukowanie dużej ilości dokumentów przewozowych oraz zlecanie odbiorów paczek. Takie narzędzia sprawiają, że nadawanie nawet kilku tysięcy przesyłek do klientów staje się prostsze, szybsze i przede wszystkim tańsze.

Dodatkowo Furgonetka.pl tworzy również indywidualne rozwiązania technologiczne, kótre ułatwiają zarządzanie wysyłkami. Niedawno rozpoczęła współpracę z Allegro i udostępniła wszystkim sprzedającym tam użytkownikom, możliwość zamówienia kuriera z ich oferty wprost z panelu platformy zakupowej. Każdy sprzedawca na Allegro może zatem wysyłać zamówienia do klientów korzystając z usług firm kurierskich współpracujących z Furgonetka.pl i po cenach dostępnych w ich serwisie. To, co ważne dzięki integracji z systemem brokera, cały proces nadania paczki do klienta odbywa się bezpośrednio w serwisie Allegro, co znacznie upraszcza wysyłkę i oszczędza czas. A im szybciej nadana i odebrana paczka, tym szybciej dotrze ona do klienta. Z rozwiązań Furgonetka.pl korzystają także takie firmy jak Merlin czy Shoper.

Prawie 8 lat doświadczenia i ponad 7,5 miliona nadanych przesyłek

Serwis Furgonetka.pl działa na rynku już prawie od 8 lat i wciąż dynamicznie się rozwija. W tym roku do ich oferty dołączyła firma DHL, co oznacza, że na Furgonetka.pl można juz skorzystać z usług wszystkich, najpopularniejszych i największych firm kurierskich w Polsce. Klienci od początku istnienia serwisu nadali za jego pośrednictwem ponad 7,5 miliona przesyłek. Natomiast liczba zarejestrowanych użytkowników przekroczyła już 350 tysięcy i stale rośnie.

Więcej informacji i szczegółów o serwisie znaleźć można na stronie www.furgonetka.pl.