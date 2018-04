Powrót do wartości i emocji oraz rola technologii we współczesnym marketingu – o tym na Forum IAB 2018

Na zdjęciu W.Schmidt i W.Wielgo

Czego chcą współcześni konsumenci? Jak zintegrować narzędzia i wykorzystać technologię, by służyła budowaniu zaufania i prawdziwych relacji?

O automatyzacji, sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim o powrocie do wartości, których poszukuje współczesny konsument opowie blisko 100 ekspertów podczas 80 prelekcji tegorocznego Forum IAB pod hasłem „Powrót do przyszłości – nowy marketing, człowiek, technologia”. Najważniejsza konferencja branży marketingowej odbędzie się 6 i 7 czerwca br. w warszawskich Złotych Tarasach, a 1200 przedstawicieli reklamodawców i branży reklamowej pochyli się nad trendami, ale też zagrożeniami współczesnej komunikacji nie tylko w digitalu.

Związek IAB Polska ogłosił właśnie program i listę prelegentów Forum IAB, które od lat wytycza standardy najlepszych praktyk i stanowi jedno z najważniejszych źródeł inspiracji, wiedzy i doświadczeń w szeroko pojętej branży marketingu. Tegoroczna, 12 już edycja, która odbędzie się w dniach 6-7 czerwca br. w warszawskim Multikinie Złote Tarasy, przebiegnie pod hasłem „Powrót do przyszłości – nowy marketing, człowiek, technologia”. Podczas dwóch intensywnych dni eksperci opowiedzą o najnowocześniejszych rozwiązaniach i trendach w komunikacji marketingowej, a także obecnych wyzwaniach i problemach, jakie przed nią stoją. Bardzo ważnym motywem będzie konsument, jego doświadczenia i oczekiwania, czyli to, co jest kluczowe dla sukcesu pracy agencji i marketerów. W dobie nieuniknionej i wszechobecnej cyfryzacji naszego świata branża marketingowa przypomni, że najważniejszy jest człowiek.

- Chcemy skłonić uczestników do refleksji nad tym, gdzie w świecie big data i automatyzacji znajduje się odbiorca usług, jego emocje i wartości. Choć zaawansowana technologia zdominowała nasze otoczenie, trend Human1st okazuje się niezwykle silny, a odkrycie prawdziwych potrzeb i analiza realnych zachowań konsumenta stały się kluczowym elementem skutecznej komunikacji. Chcemy też ocenić, które technologie się sprawdziły i w których tkwi jeszcze niewykorzystany potencjał dla komunikacji marketingowej – komentuje Włodzimierz Schmidt, Prezes Zarządu IAB Polska.

Powrót do przyszłości – nowy marketing, człowiek, technologia

Temat przewodni konferencji będzie analizowany w trzech blokach tematycznych: nowy marketing, człowiek i technologia. Prelekcje pierwszego bloku będą dotyczyły m.in. innowacji, granic akceptacji internautów dla personalizacji w marketingu internetowym, sztuki komunikacji zintegrowanej w świecie cyfrowym, bezpieczeństwa marki. Nie zabraknie zagadnień związanych viewability, w tym ze standardami widoczności reklam online stworzonych w ramach prac jednej z grup roboczych IAB Polska.

- Nowe modele marketingowe, modyfikacja czy nawet dezaktualizacja znanych nam mechanizmów skłaniają do refleksji, czy pewne prawa, wartości i reguły są ponadczasowe. Zadaniem marketera będzie zawsze jak najefektywniejsze dotarcie do konsumenta. Jednak jak nie zagubić się w gąszczu trendów, rozwiązań czy chociażby zmian w prawie związanych z RODO? – komentuje tematykę Anna Gruszka, szefowa Rady Programowej tegorocznej edycji Forum IAB, Chief Digital Officer IPG Mediabrands.

Blok poświęcony człowiekowi to zgłębienie zachowań i wyborów współczesnego konsumenta. Będzie dotyczył sposobów komunikowania się z uzależnionymi od digitalu czy unikającymi reklam, a także pułapek badań oglądalności czy kierowania się danymi przez influencerów. - W świecie przypadkowych kliknięć, pomijanych przez konsumenta reklam zarówno w mediach tradycyjnych, jak i digitalowych, prelegenci zastanowią się nad rolą emocji, które mają znaczący wpływ na decyzje zakupowe – wyjaśnia Anna Gruszka.



Anna Gruszka, szefowa Rady Programowej tegorocznej edycji Forum IAB, Chief Digital Officer IPG Mediabrands.

Ostatni blok tematyczny to szeroko pojęta technologia i możliwości jej wykorzystania, w tym sztuczna inteligencja, big data czy modelowanie atrybucji. - Technologii używamy na co dzień, jednak jako marketerzy musimy wiedzieć, które narzędzia przynoszą najlepsze efekty w naszej pracy, a które okazały się krótkotrwałą modą oraz co jeszcze warto wykorzystać i w co zainwestować, żeby jeszcze skuteczniej dotrzeć do konsumenta – mówi Anna Gruszka.

Prelegentom Forum nie będzie można zarzucić unikania trudnych tematów, odmówić dystansu czy poczucia humoru. „Jak sprawić, aby człowiek nie cierpiał, gdy kontaktuje się z nim marka”, „Zdrowaś sieci, treści pełna, czyli o tym jak wierzy Internet”, „Jeszcze genialny marketing nie zginął, póki my żyjemy” to przykłady tematów prelekcji ekspertów, którzy postanowili podejść do ważnych i niejednokrotnie trudnych kwestii niestandardowo, ale też z przymrużeniem oka.

Wydarzeniem towarzyszącym Forum IAB będzie DIMAQ Day - warsztaty poświęcone kompetencjom marketingowym, skierowane do profesjonalistów szeroko pojętej branży online.

Merytoryczną opiekę nad programem Forum sprawuje 38 członków Rady Programowej, którzy wspólnie z IAB Polska przygotowują wydarzenie.

Najlepsi eksperci marketingu

Wśród 100 prelegentów Forum znajdą się najlepsi polscy eksperci marketingu - przedstawiciele agencji (m. in. z Publicis Media, Starcom, Wavemaker, GoldenSubmarine, Netsprint, Deloitte Digital, Havas Media Group), marketerów (Allegro, OLX, L'Oreal), instytutów badawczych (IR Center, Gemius, Mobile Institute, Nielsen) czy wydawców (Agora, naTemat, AszDziennk).

Nie zabraknie rozpoznawalnych nazwisk, takich jak: Krzysztof Sobieszek z Publicis Media, Artur Kurasiński z Revolver, Paweł Sala z Freshmail, Justyna Bakalarska z Marketer+, Marta Sułkiewicz z Gemius, Wojtek Walczak z Melting Pot, Grzegorz Smyka i Tomasz Rzepniewski z Wavemaker, Sebastian Szade ze Starcomu, Rafał Madajczak z ASZdziennik.pl, Cezary Glijer z K2 Media czy Tadeusz Żórawski.

Uczestnikami wydarzenia będą przedstawiciele reklamodawców, domów mediowych, agencji reklamowych, firm technologicznych. Uczestnictwo w wydarzeniu jest płatne. Opłata dla firm członkowskich IAB wynosi 1490 zł netto, a dla firm niezrzeszonych 1690 zł netto. Posiadacze certyfikatów DIMAQ otrzymują rabat – 100 zł netto. Wydarzenie objęte jest akredytacją DIMAQ. Oznacza to, że uczestnicząc w nim posiadacze certyfikatu otrzymują 30 punktów certyfikacyjnych.

Sponsorami Głównymi Forum są: Wirtualna Polska Media, TVN, Orange. Sponsorzy Wspierający to: Adform, AdRetail, PHD Media Direction. Współpraca: Newspoint, agencja komunikacji zintegrowanej Monday.

Głównym Partnerem Medialnym Forum IAB 2018 jest Marketer+. Partnerzy Medialni: Brief.pl, Gazeta.pl, gazetaprawna.pl, Harvard Business Review Polska, Marketing przy kawie, My Company Polska, naTemat, Magazyn Online Marketing, Puls Biznesu, Social Press, wyborcza.pl i Wirtualna Polska.

Więcej informacji na temat 12 edycji Forum IAB znajduje się na stronie https://forumiab.pl/.