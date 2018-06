Pożyczki dla zadłużonych – jak to działa?

Niektóre długi, takie jak kredyt hipoteczny, spłaca się przez lata, na stałe uwzględniając ratę pożyczki w domowym budżecie. Jednak wystarczy drobny wypadek w postaci opóźnionej wypłaty, niedotrzymanego słowa lub popsutego laptopa, aby wpaść w kłopoty. Stres narasta, a dłużnik czuje się coraz bardziej przyparty do muru, bo zbliża się termin comiesięcznej płatności. W tej sytuacji można poratować się pożyczką pozabankową.

Gdy kredyt przeszkadza wziąć pożyczkę pozabankową



Pierwszym krokiem do wybrnięcia z długów jest znalezienie instytucji, która nie sprawdza historii bankowej klientów, dzięki czemu biorą dodatkowy kredyt, aby zapłacić bieżące zobowiązania. Firmy tego typu wymagają:

- dowodu osobistego,

- zaświadczenia o dochodach,

- dostępu do telefonu komórkowego,

- pełnoletności.





Odpowiednie miejsce to podstawa

Każda osoba, która spełnia te warunki, otrzyma szansę na pożyczkę pozabankową w wysokości od 1500-4000 zł. Czas spłaty długu różni się w zależności od instytucji pozabankowej i wynosi 30-360 dni, a do kosztów pożyczki należy doliczyć odsetki.Z tego względu, jeśli klient decyduje się spłacać większe zobowiązanie mniejszym, powinien sprawdzić oferty promocyjne w innych firmach, takich jak np. Miloan , gdyż pierwsza pożyczka dla zadłużonych może być darmowa. Decyzję o skorzystaniu z tego typu pomocy należy przemyśleć, uwzględnić przyszłe raty w budżecie domowym i zastanowić się, jak zapobiegać kryzysowym sytuacjom w przyszłości. Potem nadchodzi czas na wybór odpowiedniej instytucji pozabankowej.



Zanim dłużnik zdecyduje się skorzystać z usług firmy, która nie sprawdzi go w Biurze Informacji Kredytowej, powinien spróbować w miejscu o korzystniejszej ofercie. Zwłaszcza, jeśli kredyt jest niewielki, a negatywna historia wynika np. z niezapłaconego na czas mandatu.



Bezpieczna pożyczka pozabankowa jest brana:

- na stronie szyfrującej dane konsumenta,

- w firmie widniejącej w rejestrze CEIDG,

- po dokładnym przeczytaniu umowy o pożyczkę,

- po zapoznaniu się z opiniami w internecie.



Cała procedura przyznawania kredytu jest bardzo prosta i zajmuje około godziny. Najpierw klient składa wniosek przez stronę internetową, następnie rejestruje na niej konto i dokonuje przelewu weryfikacyjnego dla instytucji pozabankowej w kwocie 00,01-1 zł. Po zapoznaniu się z umową pożyczki dla zadłużonych i jej podpisaniu dłużnik otrzymuje pieniądze w czasie kwadransa.



Od tej pory ma 30 dni na jej spłatę. Planując termin, powinien uwzględnić wszelkie dni wolne od pracy, które wydłużają czas na spłatę pożyczki pozabankowej. Istnieje możliwość zwiększenia okresu na pokrycie zobowiązania o siedem, piętnaście bądź trzydzieści dni. Jednak jest to odpłatna usługa generująca dodatkowe odsetki.

Pożyczka tylko na dowód?

Oprócz pożyczki dla zadłużonych zaciąganej przez internet, klienci korzystają też z tak zwanego kredytu na dowód. Wystarczy skan dokumentu i wiek, którego wymaga pożyczkodawca, aby od ręki otrzymać nawet 2000 złotych na określony czas. Nie jest wymagane zaświadczenie o dochodach, jednak osoba biorąca pożyczkę powinna liczyć się z tym, że zostanie sprawdzona jej zdolność do spłaty kredytu. Możliwość przyznania takiego kredytu sprawia też, że należy pilnować dokumentów osobistych.Pożyczki pozabankowe przyznawane są także pod zastaw nieruchomości, samochodu lub innych dóbr osobistych. Jedyne na co należy uważać, decydując się na ten rodzaj zadłużenia, to stosunek kwoty pożyczonych pieniędzy do wartości danego przedmiotu. Powinny być one równe.Spłacenie kredytu pożyczką pozabankową jest tylko tymczasowym rozwiązaniem problemu. Takie postępowanie daje czas dłużnikowi na zgromadzenie dodatkowych funduszy.Osoba zadłużona powinna podjąć dorywczą pracę lub zmienić obecną na lepiej płatną. Dobrze, jeśli pieniądze z pożyczki pozabankowej zostaną przeznaczone na podniesienie kwalifikacji, rozwój firmy albo wyjazd za granicę w celach zarobkowych. Tylko w ten sposób dłużnicy wyrwą się ze spirali pożyczek, a przyznane przez daną firmę pieniądze pomogą im stanąć na nogi.