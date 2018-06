Praca w urzędach jest, ale kandydatów coraz mniej. Stabilność zatrudnienia już nie taka kusząca

Fot. DANIEL MITER/REPORTER Bezpieczna praca w urzędzie przy biurku nie jest marzeniem wszystkich. Co więcej, administracji publicznej jest coraz trudniej o dobrego pracownika

Chętnych na urzędnicze stanowiska jest coraz mniej, choć pracy w administracji nie brakuje. Stabilność zatrudnienia już nie wystarczy, by znaleźć dobrego pracownika.

Na stronie Służby Cywilnej znajduje się aktualnie prawie 620 ofert pracy w ok. 250 urzędach. Nie chodzi tu tylko o Warszawę, ale o urzędy, znajdujące się w ponad 150 miejscowościach w całej Polsce. Ogłoszeń nie brakuje, ale liczba chętnych z roku na rok spada – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Administracja publiczna szuka osób na niższe stanowiska urzędnicze, jak i głównych specjalistów, czy naczelników wydziałów. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie szuka np. młodszego kontrolera skarbowego, a Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji starszego specjalistę do spraw funduszy unijnych.

Czego wymagają? Od urzędnika podstawowego szczebla wymaga się średniego wykształcenia, komunikatywności, umiejętności analitycznego myślenia, dobrej znajomości obsługi komputera i znajomości podstawowych przepisów w dziedzinie, w której chcą pracować.

Specjaliści muszą już mieć wyższe wykształcenie, co najmniej rok doświadczenia z pracy w danej tematyce i dobrze mówić po angielsku. Dziennik zauważa, że praca wymaga też certyfikatów i różnego rodzaju dokumentów, potwierdzających ich zdobycie.

Co w zamian? Kandydaci na niektórych stanowiskach mogą oczekiwać prócz płacy zasadniczej, dodatków za wysługę lat (od 5 proc. do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego), trzynastek, pakietów szkoleń, stażów lub refundacji nauki języka i studiów podyplomowych. Niektóre placówki chwalą się za to możliwością udziału w unikatowych i międzynarodowych projektach.

W 2017 r. średnio 11 osób kandydowało na jedno stanowisko w służbie cywilnej, a w 2013 r. było ich 35. Aktualnie ponad 60 proc. postępowań rekrutacyjnych skutkuje obsadzeniem stanowiska.

„Rz” podkreśla, że przeciętne wynagrodzenie całkowite w służbie cywilnej w minionym roku wynosiło 5,2 tys. zł brutto, a na stanowiskach specjalistycznych 4,8 tys. zł brutto. To daje zarobki wynoszące tyle, co średnie płace w sektorze przedsiębiorstw.

Dziennik podaje, że inspektor ochrony środowiska może liczyć na 1588 zł netto, kontroler weterynaryjny na 1680 zł netto, a inspektor ochrony zabytków na 1808 zł netto. W zeszłym roku zatrudnienie w administracji państwowej wyniosło 178,6 tys. osób.

