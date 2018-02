Praca w Polsce. Najbardziej poszukiwani będą budowlańcy

Fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER/EAST NEWS Głód rąk do pracy w budowlance będzie największy.

Największe zapotrzebowanie na pracowników wystąpi w sektorze budowlanym - wynika z trzeciej edycji badania "Barometr zawodów" przeprowadzonego na zlecenie ministerstwa pracy.

Duży głód rąk do pracy będzie też w branży transportowo-spedycyjnej, gastronomicznej, przetwórczej i w opiece zdrowotnej.

"Na trudności ze znalezieniem pracowników mają wpływ m.in.: mało atrakcyjne oferty, niskie wynagrodzenia, trudne warunki pracy, konieczność dojazdów do miejsca pracy, brak umiejętności wymaganych przez pracodawców, niewystarczające doświadczenie zawodowe, utrata kwalifikacji, przerwa w kształceniu w niektórych zawodach" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Resort zaznacza też, że zmniejszy się liczba zawodów nadwyżkowych, szczególnie w dużych miastach, co z perspektywy pracowników jest sytuacją korzystną. Pracodawcy są bowiem bardziej skłonni do poprawy warunków zatrudnienia, w tym wzrostu wynagrodzeń.

Zobacz też: Fach w ręku to za mało. Szkoły branżowe stawiają na naukę języków za granicą

"Pracodawcy chętniej sięgają po pracowników, którzy do tej pory nie mogli znaleźć pracy w swoim wyuczonym zawodzie. Tak jak w latach poprzednich, przewaga chętnych do pracy nad liczbą ofert dotyczy głównie popularnych zawodów nauczanych w większości szkół i uczelni. Zaliczono do nich ekonomistów, pedagogów oraz filozofów, historyków, politologów i kulturoznawców" - czytamy dalej.

W zróżnicowaniu regionalnym najlepsza sytuacja z punktu widzenia pracowników występuje w dużych miastach.

"Województwa, na terenie których funkcjonują specjalne strefy ekonomiczne, są szczególnie zróżnicowane wewnętrznie - na obszarach stref występują duże deficyty, wypełniane przez osoby dojeżdżające niekiedy z odległych powiatów. Także stołeczny rynek pracy, jako największy w kraju, przyciąga pracowników spoza swojego bezpośredniego obszaru. W większości województw są zauważalne, w mniejszym lub większym stopniu, ogólne trendy" - podał resort pracy

"Barometr" jest badaniem jakościowym. Powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce. Opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie trzeciego i czwartego kwartału analizują sytuację w poszczególnych zawodach. Uczestnicy badania to pracownicy powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy.