Pracodawcy hojni pod choinkę. Pracownicy korzystają

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia przemawiają do wyobraźni szefom polskich firm. Wielu z nich ma z tej okazji prezenty dla swoich pracowników. Zazwyczaj są to spotkania integracyjne oraz świąteczne premie. Czy to w formie bonów, czy przedpłaconych kart płatniczych.

Podziel się Dodaj komentarz