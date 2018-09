Prawie 138 mln zł niezapłaconego czynszu. Takie długi mają firmy i osoby prywatne

Prawie 138 mln zł niezapłaconego czynszu miały firmy i osoby prywatne na koniec sierpnia – pisze Puls Biznesu. Taki dług to wzrost w ciągu 5 miesięcy o ponad 2 mln zł - podał BIG InfoMonitor.

Z czynszem zalegają głównie osoby i firmy z Mazowsza oraz Warmii i Mazur - poinformowało Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Średni dług firm to ok. 53,5 tys. zł, a osób fizycznych - 12,3 tys. zł.

Choć łączna liczba dłużników czynszowych od marca do sierpnia br. spadła, to kwota zaległości wrosła. Według Biura stało się to za sprawą przedsiębiorców "oszczędzających" na opłatach za lokal - ich długi zwiększyły się w tym czasie o 10 proc.

Obecnie liczba dłużników wpisanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe do BIG InfoMonitora to łącznie 9,69 tys. osób i firm. Suma ich zaległości wynosi ponad 137,84 mln. zł.

Według BIG czynszu najczęściej nie płacą osoby w wieku 45-64 lat; stanowią one ponad 45 proc. wszystkich dłużników.

Jak zaznaczyło Biuro, skutecznym narzędziem ściągania zaległości jest wysyłka wezwań do zapłaty zapowiadających wpis do Rejestru Dłużników.

Do rejestru trafiają osoby, które zalegają z płatnością w wysokości minimum 200 zł, a jej opóźnienie sięga co najmniej 30 dni.

