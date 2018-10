Premier Morawiecki na Wall Street. Otworzył sesję nowojorskiej giełdy

Fot. PAP/EPA/JUSTIN LANE Premier Morawiecki i dyrektor zarządzający Wall Street John Tuttle tuż po otwarciu sesji nowojorskiej giełdy

Punktualnie o 15:30 ruszyła sesja na najsłynniejszej giełdzie świata – amerykańskiej Wall Street. Tym razem sygnał do rozpoczęcia handlu dał premier Mateusz Morawiecki. - Z dumą przyznaję, że Polska jest tu odbierana jako gospodarczy tygrys, któremu przyglądają się inwestorzy z całego świata. Jesteśmy już w elitarnym gronie rynków rozwiniętych i mądrze gonimy liderów - powiedział szef polskiego rządu.

Wizytę na Wall Street premier wykorzystał również do promowania polityki swojego rządu. - Niektórym w Ameryce muszę tłumaczyć to, co w Polsce jest już dość jasne. Kluczem do prowadzenia naszej gospodarki jest uszczelnienie systemu podatkowego - mówił na konferencji prasowej tuż po otwarciu giełdy.

Miałem dziś okazję otworzyć sesję na nowojorskiej giełdzie @NYSE. Z dumą przyznaję, że Polska jest tu odbierana jako gospodarczy tygrys, któremu przyglądają się inwestorzy z całego świata. Jesteśmy już w elitarnym gronie rynków rozwiniętych i mądrze gonimy liderów. pic.twitter.com/VV6ZBNcss9 -- Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 4 października 2018

- W 2015 i 2016 roku wpływy z podatku VAT wyniosły 123 i 126 mld złotych. Teraz my planujemy wpływy na poziomie 180 mld. To jest, przepraszam za to angielskie sformułowanie, gamechanger, czyli czynnik zmieniający reguły gry, który pozwala nam na realizację naszej polityki - tłumaczył Morawiecki.

Jak informowała Informacyjna Agencja Radiowa, otwarcie nowojorskiej giełdy to niejedyny cel wizyty premiera za oceanem. Morawiecki ma również zaplanowane spotkanie z prezes Wall Street Stacey Cunningham oraz dyrektorem zarządzającym Johnem Tuttlem

Po nim szef rządu odwiedzi Ground Zero, czyli symboliczne miejsce pamięci ofiar ataku terrorystycznego na World Trade Center z 11 września i złoży tam wieniec.

Druga część dnia to natomiast spotkania z amerykańskimi i polonijnymi przedsiębiorcami. Premier będzie gościem Dnia Polskiego Biznesu w Nowym Jorku. W konferencji udział biorą również szefowie największych polskich firm, m. in. KGHM, Pekao SA oraz PKO BP.

Na koniec weźmie udział w Gali „An Evening of Conversation” Polish-American Business Collaboration. Premier będzie tam mówił o polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej, o czym informowaliśmy już w money.pl.

Organizatorem wizyty jest PZU, a współorganizatorami Boston Consulting Group oraz Thomson Reuters.

