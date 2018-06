Prestiżowy konkurs na Dyrektora Finansowego Roku. Zgłoszenia tylko do 22 czerwca

Fot. WP Swój udział w konkursie można zgłosić poprzez wypełnienie i wysyłanie ankiety, dostępnej na oficjalnej stronie projektu www.dyrektorfinansowyroku.pl

Do 22 czerwca 2018 r. finansiści mogą aplikować do XIII. edycji prestiżowego konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Główną ideą plebiscytu jest wyłonienie najlepszych CFO zarządzających finansami firm w Polsce. Podczas tegorocznej edycji, po raz pierwszy w historii konkursu zostanie przyznane specjalne wyróżnienie dla dyrektorów finansowych ze spółek notowanych na warszawskiej GPW. Udział w konkursie jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony uczestników.

Stowarzyszenie ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych – niezależny, ekspercko-dziennikarski think tank oraz Euler Hermes – globalny ubezpieczyciel transakcji i należności handlowych, już po raz trzynasty zapraszają do udziału w prestiżowym konkursie Dyrektor Finansowy Roku. W zmaganiach o tytuł najlepszego CFO w Polsce, mogą uczestniczyć osoby zarządzające finansami zarówno małych i średnich firm jak i dużych przedsiębiorstw.

Dwa, tradycyjnie przyznawane tytuły w kategoriach: „Dyrektor Finansowy Małych i Średnich Firm” (kryterium: obrót firmy do 200 mln zł lub zatrudnienie do 250 osób) oraz „Dyrektor Finansowy Dużych Przedsiębiorstw” (kryterium: obrót powyżej 200 mln zł lub zatrudnienie powyżej 250 osób) zostaną w tym roku uzupełnione o specjalne wyróżnienie dla Dyrektorów Finansowych ze spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Swój udział w konkursie można zgłosić poprzez wypełnienie i wysyłanie ankiety, dostępnej na oficjalnej stronie projektu www.dyrektorfinansowyroku.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony uczestników.

Wyboru laureatów dokona Kapituła Konkursu, składająca się z niezależnych ekspertów. Nadzór audytorski nad Nagrodą sprawuje Jan Letkiewicz, Partner Zarządzający Grant Thornton.

W ubiegłym roku statuetki za osiągnięcia i dokonania w 2016 roku trafiły do Barbary Baran – Spektrum oraz Olgi Danuty Panek z firmy Famur. Dotychczas tytułem Dyrektor Finansowy Roku docenieni zostali także Adam Pieniacki – York International (2005), Karen Burgess – TVN (2006), Krzysztof Zoła – Złomrex (2007), Tadeusz Piotr Kozaczyński – Trakcja Polska (2008), Mariusz Machajewski – Grupa Lotos (2009), Sławomir Kubicki – Grupa Allegro i Grzegorz Grabowicz – Magellan (2010), Tomasz Szeląg – Cyfrowy Polsat i Damian Bijowski – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (2011), Katarzyna Grabowska – Bać-Pol (2012) i Arkadiusz Dorynek – Platige Image (2012), Grzegorz Dzik – Neuca (2013), Bogusław Galusik – Polfurnitur (2013), Marek Gruszecki - Quad/Graphics Europe i Beata Ewa Janowska - Conbelts Bytom (2014) a także Izabela Plewnia – Wawrzaszek, Inżynieria Samochodów Specjalnych (2015).

Jakub Wojnarowski, dyrektor zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie

Przewodniczący Kapituły Konkursu

Świat zmienia się w niezwykłym tempie. Globalizacja powoduje, że silniejsze stają się nowe ośrodki gospodarcze, a dotychczasowe tracą znaczenie, automatyzacja zmienia rynek pracy, zabiera zatrudnienie wielu osobom, ale tworzy szanse dla innych, urbanizacja zwiększa mobilność ludzi, media społecznościowe i digitalizacja komunikacji wpływają na podejmowane decyzje, zmiany klimatu determinują dostęp do zasobów naturalnych. Rzeczywistość gospodarczą, w której funkcjonują przedsiębiorstwa i ich dyrektorzy finansowi – staje się nieprzewidywalna – coraz częściej pojawiają się, jak powiedziałby Nassim Taleb – czarne łabędzie.

Celem Konkursu Dyrektor Finansowy Roku, organizowanego w tym roku już trzynasty raz, jest nagrodzenie tych Dyrektorów, którzy w zmieniających się warunkach i dynamicznej rzeczywistości, nie tylko potrafią zadbać o bezpieczeństwo finansowe firm, ale przede wszystkim wspierają liderów przedsiębiorstw w trudnych decyzjach biznesowych, kreślą wizję i podejmują właściwe decyzje w sytuacji niepewności. Kapituła docenia tych, którzy w swojej codziennej pracy, potrafią nie tylko odpowiedzialnie zarządzać finansami, ale rozszerzają swoją rolę i kształtują strategię i przyszłość firmy, a także dbają o rozwój pracowników i cechują się najwyższą etyką pracy. Szukamy najlepszych bez względu na to, czy zarządzają dużym zespołem i podejmują wielomilionowe decyzje, czy też są samodzielnymi specjalistami, którzy muszą zapewnić płynność i tworzyć szanse rozwoju niewielkiej firmie rodzinnej. Wszyscy zasługują na najwyższy szacunek i nagrody.

Do konkursu zapraszamy Wszystkich Dyrektorów Finansowych. Chcemy, abyście podzieli się z nami swoimi osiągnięciami i sukcesami. Jesteśmy przekonani, że nagradzanie najlepszych jest najlepszym sposobem podkreślania ogromnej roli Dyrektorów Finansowych we współczesnej firmie. Dajcie się poznać! Właścicieli i Zarządy firm namawiamy do zgłaszania swoich Dyrektorów Finansowych do konkursu. Należy pokazywać, jak wiele można osiągnąć dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu finansami oraz wizji rozwoju!

Krzysztof Gerlach – dyrektor departamentu Zarządzania Makroregionem Centralnym Bankowości Korporacyjnej, mBank

Ciągła konieczność uczenia się, umiejętność odpowiedzialnego zarządzania finansami firmy w zmieniających się okolicznościach i otoczeniu legislacyjnym. Z jednej strony kreatywność (oczywiście w sztywnych ramach przepisów J), z drugiej profesjonalny konserwatyzm. Spokój i opanowanie, działanie pod presją wyniku, czasu, oczekiwań akcjonariuszy....i pracowników. Interdyscyplinarna wiedza i asertywność. Umiejętność radzenia sobie z ciągłym kontrolami i kontrolerami. Wszystko to „opakowane” w dystans do siebie, zdrowe serce i żelazną kondycję, żeby po nocach nadrabiać zaległości JOczywiście mile widziana umiejętność budowy wygrywających zespołów i uśmiech na twarzy. Tak oto tworzy nam się obraz Jamesa Bonda finansów lub człowieka renesansu a la Leonardo da Vinci. Brzmi niewiarygodnie? Pamiętajmy, że mówimy tu o cechach Najlepszych Dyrektorów Finansowych. Tacy właśnie są Ci najlepsi.

Jan Letkiewicz - partner zarządzający, Departament Audytu Grant Thornton

Obecnie dyrektor finansowy to jedna z najważniejszych osób w firmie. Już za nami czasy, kiedy CFO był tylko ekspertem w dziedzinie finansów i skupiał się na funkcjach sprawozdawczych, rachunkowych czy podatkowych.

W dzisiejszych czasach CFO współtworzy wizję rozwoju przedsiębiorstwa. Z tego też względu Kapituła konkursu „Dyrektor Finansowy Roku” analizując zgłoszonych kandydatów, musi brać pod uwagę nie tylko wyniki finansowe, jakie osiągnęły przedsiębiorstwa pod wodzą danych CFO, ale też patrzeć szerzej na dokonania kandydatów

w minionym roku obrotowym, uwzględniając ich wpływ na rozwój firmy i doceniając odważne decyzje, które były krokami milowymi w rozwoju danych przedsiębiorstw. Współczesny CFO powinien mieć zatem nie tylko dogłębną wiedzę finansową, ale posiadać też szereg kompetencji z innych obszarów, takich jak IT, prawo, HR czy marketing. Musi być to też lider, który nieustannie śledzi zmieniające się otoczenie rynkowe i w odpowiednim momencie podejmuje kluczowe decyzje biznesowe mające wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Paul Flanagan - prezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes

Przygotowując tegoroczny cykl kongresów oraz XIII edycję Nagrody uświadomiliśmy sobie, jak ten projekt w ciągu dekady przerodził się w stały element szerokorozumianej płaszczyzny do wymiany doświadczeń, dyskusji o zmianach w regulacjach prawnych oraz stał się ważnym miejscem, gdzie wszyscy możemy zastanowić się nad wyzwaniami jutra. Niesłabnące zainteresowanie ze strony osób zarządzających finansami biznesu w Polsce niezmiernie nas cieszy, a to pokazuje, że dyrektorzy finansowi potrzebują i oczekują wsparcia w codziennym podejmowaniu wyzwań. Jest dla nas zaszczytem, że od ponad 10 lat możemy im w tym pomagać, a jednocześnie przyznając tytuł Dyrektora Finansowego Roku nagrodzić i zaprezentować środowisku tych najlepszych, którzy potrafią odnieść sukces.

