Prezes KGHM odwołany

Fot. Mat. prasowe ministerstwa rozwoju Radosław Domagalski-Łabędzki był szefem KGHM-u od października 2016 roku.

Radosław Domagalski-Łabędzki został odwołany z funkcji prezesa miedziowego giganta. Stanowisko stracił też wiceprezes Michał Jezioro.



aktualizacja 16:29

Tymczasowo funkcję prezesa będzie pełnić dotychczasowy wiceprezes Rafał Pawełczak. Początkowo nieoficjalne doniesienia medialne spółka potwierdziła już w komunikacie. Nie podała jednak żadnych przyczyn odwołań.

Według portalu Onet rzekomym powodem miała być polityka kadrowa prezesa. "Podobno zbyt dużo ludzi PiS straciło stołki w spółce" - czytamy w tweecie dziennikarza portalu.

No i prezes #KGHM Radosław Domagalski-Łabędzki odwołany. Z nim razem wiceprezes. Powód? Podobno zbyt dużo ludzi PiS straciło stołki w spółce. -- Andrzej Gajcy (@A_Gajcy) 10 marca 2018

O tym, że w miedziowym gigancie trwa walka o stołki, mówiło się już od kilku dni. Sprawę komentował między innymi były szef MON z czasów PO Tomasz Siemoniak.

Trzęsienie ziemi w dolnośląskim PiS trwa. Aresztowanie przy #aferaPCK radnego sejmiku i bliskiego współpracownika minister Zalewskiej, zmuszenie do odejścia z PiS posła i szefa wrocławskiego PiS, teraz bliska rewolucja w KGHM. Będzie trzeci prezes na trzeci rok rządów jak w PGZ? https://t.co/aPV4BvMdwh -- Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) 9 marca 2018

Zanim trafił do Lubina, Domagalski-Łabędzki był od grudnia 2015 do października 2016 roku wiceministrem rozwoju. Na fotelu prezesa KGHM-u zasiadł pod koniec października 2016 roku. Zastąpił na nim Krzysztofa Skórę. Skóra długo prezesem nie był, bo trafił na to stanowisko w lutym 2016 roku, kiedy to po wygranych wyborach rząd PiS urządzał na nowo spółki z udziałem Skarbu Państwa.