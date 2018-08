Ekspertka gorzko o aukcji koni arabskich: "Traci ten pride"

Anna Stojanowska, zwolniona w atmosferze skandalu przez Krzysztofa Jurgiela w 2016 roku, oceniła odbiór międzynarodowy słynnej aukcji.

- Ja zgadzam się z opinią Marka Treli, patrząc na to wszystko. Jeżeli się włożyło w to całe swoje życie, jak w przypadku naszej trójki, nikt nie dzielił życia prywatnego i pracy. Przychodzi wolny weekend, święta, ludzie wyjeżdżają na wczasy, a ty idziesz do stajni zobaczyć, czy się źrebaki rodzą. I teraz na to co się tworzyło... traci ten pride - mówiła w programie "Money. To się liczy" Anna Stojanowska, wiceprezes Europejskiej Organizacji Hodowców Koni Arabskich.