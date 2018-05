Producent Frostpunka wart miliard złotych. Szał na giełdzie

Fot. 11 Bit Studios / materiały prasowe Gra pobiła dotychczasowy rekord 11 BIT

Wartość spółki 11 Bit Studios, która miała ostatnio zaledwie 2 mln zł przychodów w kwartale i milionową stratę, zbliżyła się w piątek do miliarda złotych. Nonsens? To efekt informacji o świetnej sprzedaży najnowszej gry studia.

Informacja 11 Bit Studios sprzed dwóch dni nadal nie daje spokoju inwestorom giełdowym. Sprzedaż gry „Frostpunk” po czternastu dniach od premiery była czterokrotnie wyższa niż miało to miejsce w przypadku analogicznego okresu sprzedaży poprzedniego sukcesu, gry „This War of Mine” - poinformowała spółka podczas konferencji w środę.

Takie wieści skończyły się ostrym kupowaniem. W piątek akcje 11 BIT przebiły po raz pierwszy w historii cenę 400 zł i doszły nawet do 418,50 zł, zyskując 9 proc. w piątek, a 20 proc. w ciągu tygodnia. Daje to wartość całej spółki 957 mln zł, czyli prawie miliard.

Spółka opublikowała jednocześnie dane za pierwszy kwartał. Zupełnie niepasujące do wizerunku spółki wartej miliard złotych.

Przychody w pierwszych trzech miesiącach wyniosły 2,2 mln zł w porównaniu do 2,4 mln zł rok wcześniej. A zyski? Nie było zysków. Strata wyniosła 1 mln zł, przy 300 tysiącach złotych na minusie rok temu. Takie dane jednak to przeszłość i zupełnie nie przejmują się nimi gracze. Ważna jest przyszłość, a na razie rysuje się ona znakomicie.

Przyszłość z Frostpunkiem

- Frostpunk sprzedaje się doskonale, osiągnął pozycję numer 1 na najważniejszych platformach sprzedaży cyfrowej i bardzo wysokie oceny. Po 14 dniach od premiery sprzedaż jest 4 razy większa niż This War of Mine - powiedział Grzegorz Miechowski, prezes 11 BIT Studios podczas konferencji prasowej. - Mówiłem kiedyś, że TWoM to dopiero początek. Frostpunk to kolejny duży krok, ale cała podróż dopiero przed nami - dodał.

Stwierdził enigmatycznie, że "estymując sprzedaż Frostpunk na trzy lata naprzód wychodzą bardzo fajne liczby". Obecnie 676 tys. osób na platformie Steam ma grę Frostpunk na swojej liście życzeń (wishlist). Jak podawano wcześniej w ciągu 66 godzin od premiery fani nabyli ponad 250 tys. kopii.

Produkcja kosztowała 10 mln zł, a dodatkowe 2 mln zł wydano na marketing - podano w raporcie kwartalnym.

A to nie koniec. Już 29 maja 2018 roku zadebiutuje „Moonlighter”, gra RPG, w której ze sklepikarza przeobrazimy się w bohatera. Za jej produkcję odpowiada hiszpańskie studio Digital Sun, a polska spółka zajmie się marketingiem i promocją, dlatego jej udział nie będzie przekraczał połowy ceny detalicznej. W drugim półroczu planowana jest premiera „Children of Morta”, amerykańsko-irańskiego studia Dead Mage. Obie produkcje wzbudzają duże zainteresowanie mediów i graczy.

