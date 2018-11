Prof. Jerzy Bralczyk i Michał Ogórek powiedzą nam, jak rozmawiać

„Wymianę zdań zastąpiły już inne formy komunikacji: zaocznej. Mejle, fejsbuki, sms-y to rozmowy, które prowadzi się jakby samemu, nawet nie znając interlokutora albo go wcale nie mając. Trudno się na to gniewać, ale warto mieć na uwadze, jak często przypomina to znaną piosenkę ludową "gadał dziad do obrazu, a obraz doń ani razu”. Okazuje się, że nawet tego nie wymyśliliśmy w naszych czasach!”