Niepełnosprawni nie przerwą protestu. "Rząd nas nie słucha"

To nie koniec protestu w Sejmie. Niepełnosprawni i ich opiekunowie, którzy walczą już 28 dzień zaapelowali, aby nie zgadzać się na daninę solidarnościowy. "Nie płaćcie tego podatku. Protestujcie".

Niepełnosprawni i ich opiekunowie nie dostaną 500 zł dodatku bezpośredniego. Ten postulat nie został zrealizowany. Jak przekonywali po wspólnej konferencji minister Rafalskiej i Czerwińskiej, rząd ich nie słucha.

Zapowiedzieli, że nie przerwą protestu, bowiem propozycje rządu nie są odpowiedzią na ich prośby. Więcej o propozycjach rządowych znajdziesz tutaj.

"Nie budujmy systemu od tyłu". "Pieniądze trafią do funduszy, organizacji, a nie do niepełnosprawnych i ich opiekunów" - przekonywali protestujący. Jak dodali, rząd ich nie słucha. Zaapelowali, aby nie zgadzać się na "daninę publiczną".

Przypomnijmy, że protestujący oczekiwali realizacji dwóch postulatów. Domagają się dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, który nie będzie wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej. Postulują też o zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Minister @E_Rafalska w #KPRM: nasze propozycje i ustawy, które wejdą w życie, w większości spełniają postulaty osób protestujących w Sejmie. #integracja pic.twitter.com/QxyjvYHdhT -- Ministerstwo Rodziny (@MRPiPS_GOV_PL) 15 maja 2018

Minister Rodziny, Elżbieta Rafalska proszona o skomentowanie tej sytuacji podczas konferencji prasowej odpowiedziała, że propozycje wybiegają daleko poza to, co wnosiły osoby protestujące w Sejmie.

