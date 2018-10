Protest związkowców z Pepco. Nie dogadują się z władzami spółki

Fot. Facebook/Region Wielkopolska NSZZ Solidarność Pod poznańską siedzibą spółki zebrało się kilkadziesiąt osób.

Kilkadziesiąt osób protestowało we wtorek pod poznańską siedzibą Pepco Polska. Był to ich wyraz sprzeciwu wobec łamania praw pracowniczych.

Informację o akcji protestacyjnej zamieściła na swoim profilu na Facebooku wielkopolska "Solidarność". To członkowie tego związku zebrali się w Poznaniu.

Jak czytamy, związkowcy zarzucają władzom firmy utrudnienia w działalności związku, łamanie praw pracowniczych i związkowych, pozorowanie prowadzenia dialogu ze związkiem, a także naciski wobec pracowników, którzy są członkami związku.

- Od momentu naszego istnienia, czyli od trzech lat staramy się prowadzić dialog z pracodawcą na temat warunków pracy, wynagrodzeń, funduszu socjalnego. Rozmowy jednak idą bardzo opornie - powiedział "Głosowi Wielkopolski Patryk Trząsalski z "Solidarności".

- Pojawiły się także dodatkowe problemy. Pracodawca łamie prawa pracownicze i związkowe. Na przykład związkowcy nie mogą rozmawiać z innymi pracownikami. Tym samym pracodawca utrudnia nam w ogóle działalność związkową - dodał.

Trząsalski opisał też niedawną sytuację, w której szefostwo jednego z magazynów Pepco odmówiło związkowcom spotkania z pracownikami, którym zaproponowano zmiany w regulaminie przyznawania premii.

Jak podał "Głos Wielkopolski", władze spółki protest dziwi i nie rozumieją jego przyczyn.

Protest "Solidarności" poparło natomiast OPZZ. "Solidaryzujemy się z pracownikami w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy oraz przeciwko utrudnianiu działalności związkowej. Brak dobrej woli do prowadzenia dialogu społecznego to w ostatnim okresie czasu, coraz częstsze zjawisko" - czytamy we wtorkowym piśmie związku.

Ten odzieżowo-przemysłowy dyskont ma sklepy w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Chorwacji, Słowenii, Litwie i Łotwie. W Europie ma w sumie 1,3 tys. sklepów, najprężniej działa w naszym kraju, w którym ma już 700 placówek.

