Przegląd rozwiązań kredytowych online – poznaj oferty firm pożyczkowych

Jeszcze kilka lat temu oferta firm pożyczkowych składała się wyłącznie z chwilówek, czyli pożyczek krótkoterminowych. Aktualnie klienci mogą skorzystać również z innych produktów – pożyczek ratalnych i konsolidacyjnych. Dowiedz się, czym różnią się poszczególne pożyczki i jak się o nie skutecznie ubiegać.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pożyczkę pozabankową?

Oferta firm pożyczkowych jest zróżnicowana. Mimo że wszystkie firmy proponują dodatkowe środki, to jednak na różnych warunkach. Różnica jest widoczna, gdy porówna się:

koszty – w przypadku pożyczek pozabankowych koszty odgrywają bardzo dużą rolę, dlatego tak istotne jest porównanie ofert pod tym względem,

formalności – niektóre firmy wymagają dostarczenia zaświadczeń o zarobkach, inne jedynie określenia wysokości uzyskiwanych miesięcznie dochodów,

wysokość oferowanych kwot i okres, na który pożyczka jest oferowana – wszystkie firmy ustalają górną granicę pożyczki.

Aby wniosek o pożyczkę nie został odrzucony z powodów formalnych, klient musi spełniać wymogi określone przez firmę pożyczkową. Przykładem może być firma Ekassa.pl – pożyczki online na raty i chwilówki proponuje ona osobom, które:

mają 18 lat,

posiadają obywatelstwo polskie i stałe zamieszkanie na terenie Polski,

mają indywidualny rachunek bankowy – jest on niezbędny, aby potwierdzić dane osobowe (tzw. przelew weryfikacyjny),

uzyskują dochód, przy czym firma nie wymaga dostarczenia zaświadczeń o zarobkach,

w przeszłości nie miały problemów ze spłatą pożyczek pozabankowych.

Spełnienie powyższych formalności nie oznacza jeszcze, że klient na pewno otrzyma pożyczkę – pozostaje jeszcze kwestia oceny zdolności kredytowej przez pracowników firmy.

Pożyczka na kilka dni czy na dłużej?

Oferta firm pozabankowych różni się przede wszystkim okresem, na jaki są udzielane pożyczki. Przykładowo firma Ekassa proponuje klientom chwilówki na okres do 1 miesiąca oraz pożyczki do 3 miesięcy.

Chwilówki są dobrym rozwiązaniem, gdy pieniądze są potrzebne natychmiast z uwagi na nagły, ale stosunkowo tani wydatek. Jeżeli wiesz, że będziesz mógł oddać pożyczone środki z najbliższej wypłaty, skorzystanie z chwilówki na okres np. 21 dni, może być dla Ciebie korzystnym rozwiązaniem.

Pożyczkę w wysokości np. 4000 zł trudno spłacić jednorazowo – niewiele osób może sobie na to pozwolić. Aby nie popaść w zadłużenie i nie narobić sobie kłopotów finansowych, rozwiązaniem jest skorzystanie z pożyczki ratalnej, czyli spłacanej co miesiąc. Ponieważ spłata pożyczki odbywa się w ratach, wysokość poszczególnych jest dopasowana do możliwości finansowych klienta.

Czas ma znaczenie – jak szybko otrzymasz pożyczkę?

Dla szybkich pożyczek charakterystyczne jest to, że są udzielane przez internet. W praktyce formalności są ograniczone do minimum, bo klient wypełnia jedynie wniosek online, korzystając ze strony pożyczkodawcy. Poprawność wpisanych danych jest weryfikowana automatycznie – klient wykonuje tzw. przelew weryfikacyjny. To znacznie ogranicza formalności – pracownik firmy pożyczkowej musi jedynie oszacować ryzyko i udzielić odpowiedzi.

Ograniczenie formalności do minimum i fakt, że pożyczki pozabankowe są udzielane przez internet, przekłada się na czas rozpoznania wniosku. Najczęściej klient otrzymuje odpowiedź w ciągu kilku minut i tyle samo czeka na zaksięgowanie pieniędzy na swoim rachunku bankowym, o ile firma pożyczkowa korzysta z usług tego samego banku. To właśnie szybkość rozpatrywania wniosków i przelewania środków na rachunki bankowe klientów należy uznać za największe atuty firm pożyczkowych.

Aby być konkurencyjnymi, firmy pożyczkowe pracują również w weekendy. Dla wielu klientów fakt ten ma ogromne znaczenie – wniosek złożony np. w sobotę zostanie rozpatrzony natychmiast, a nie w pierwszy dzień roboczy, czyli w poniedziałek.

Koszty – na co zwrócić szczególną uwagę?

Skorzystanie z pożyczki pozabankowej wiąże się z kosztami, których nie sposób uniknąć – każda firma pożyczkowa działa po to, aby zarabiać. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zatem dokładne przeanalizowanie ofert – to sposób, aby wybrać ofertę najkorzystniejszą cenową, czyli zaoszczędzić.

Duża konkurencja oraz obowiązki wynikające z ustawy o kredycie konsumenckim sprawiają, że wszystkie firmy pożyczkowe publikują na swoich stronach internetowych informacje o kosztach. Aby zachęcić klientów do skorzystania ze swojej oferty, wiele firm wprowadza promocję polegającą na tym, że pierwsza pożyczka jest udzielana bez kosztów – klient musi oddać dokładnie tyle, ile pożyczył.

Ekassa ma w swojej ofercie pożyczki, których koszty obsługi zmniejszają się, gdy klient decyduje się na opcję „Powiększ kwotę pożyczki”. Zwiększając wysokość pożyczki np. o 35 proc. kwoty początkowej, firma obniża oprocentowanie o 15 proc. Inaczej mówiąc, im więcej pożyczysz, tym mniej będą wynosić dodatkowe opłaty.

Kilka pożyczek bankowych? Skorzystaj z konsolidacji

Z uwagi na koszty oraz krótki termin spłaty, chwilówki należy zaciągać bardzo ostrożnie. Jeżeli masz kilka chwilówek w różnych firmach i coraz trudniej jest Ci spłacać swoje zobowiązania we wcześniej ustalonych terminach, rozwiązaniem będzie skorzystanie z konsolidacji. Kredyty konsolidacyjny online udziela m.in. wspomniana firma Ekassa.

Klienci, którzy zdecydują się na skonsolidowanie chwilówek, mogą odzyskać finansową równowagę – w ofercie Ekassa znajdują się pożyczki w wysokości od 2000 do 16 000 zł na okres do 12 miesięcy. W zależności od wartości zobowiązań, firma przelewa część przyznanej kwoty na rachunek bankowy wierzyciela, część zaś na rachunek klienta.

Skorzystanie z konsolidacji to sposób, aby uniknąć kłopotów finansowych. Dzięki konsolidacji możliwe jest wydłużenie terminu spłaty zobowiązania i rozłożenie płatności na wygodne, miesięczne raty. Klient zyskuje, bo otrzymuje szansę na spłacenie swoich zobowiązań i pokazanie, że jest solidnym pożyczkodawcą.