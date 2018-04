Przełom w energetyce odnawialnej. Innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne dla każdego

Fot. wakila/iStockphoto

Green Genius firma należąca do Modus Energy, międzynarodowego lidera w dziedzinie produkcji i dystrybucji energii odnawialnej, wprowadza na rynek pierwsze w Europie rozwiązanie solar-as-a-service, dając Polakom łatwy dostęp do taniej i najbardziej ekologicznej energii słonecznej.

Zyskoczenie! Niższe rachunki za prąd bez inwestycji.

Oferta Green Genius obejmuje bezpłatną instalację paneli fotowoltaicznych wraz z całościowym serwisem. Jak zamówić? Zainteresowani wypełniają formularz on-line, na stronie www.greengenius.pl. Resztą zajmują się eksperci Green Genius: oszacowują możliwości dachu, przygotowują projekt i wizualizacje. Kompletują i składają wymagane dokumenty oraz opłacają wymagane należności. Na koniec instalują panele i podłączają je do sieci. Całość produktu i usługi jest całkowicie bezpłatna. Nie ma opłat wstępnych ani instalacyjnych. Są natomiast natychmiastowe korzyści: do 15% niższe opłaty za prąd praktyczny od pierwszego dnia uruchomienia instalacji, uniezależnienie od wzrostu cen

i dołączenie do grona producentów czystej energii.

"Nasza misja to dostarczenie energii słonecznej do każdego domu. Nowa usługa Green Genius jest dowodem, że każdy może dziś wytwarzać energię elektryczną ze słońca i oszczędzać pieniądze. Instalacja mini-elektrowni solarnej na dachu stała się tak prosta, jak przyłączenie Internetu. Więc nie ma już powodu, aby tego nie robić " - mówi Ruslan Sklepovich, członek zarządu grupy Modus Group, odpowiedzialny za projekty w zakresie energii odnawialnej.

Zaawansowana technologia bez formalności.

Wysokiej jakości panele, zdalny system monitoringu oraz profesjonalne usługi serwisowe to wyznaczniki oferty Green Genius. Całość oparta jest na zaawansowanych technologiach, które umożliwiają efektywne i szybkie zarządzanie procesem od momentu otrzymania wniosku przez uruchomienie instalacji aż do bieżącego czuwania nad 100% efektywnością całości. Potencjalni konsumenci nie są zobowiązani żadnymi deklaracjami. Po podpisaniu umowy można ją rozwiązać w każdej chwili, z 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, bez konsekwencji. W tym czasie firma załatwia wszystkie formalności i demontuje panele na swój koszt.

Europa w kierunku słońca

Analiza potencjału rynku polskiego pokazała zaangażowanie państwa w rozwój sektora odnawialnych źródeł energii i pozytywne ustawodawstwo dla potencjalnych inwestorów, dlatego Polska i Litwa to pierwsze rynki na których Green Genius wprowadza swoją usługę dla konsumenta końcowego.

W Polsce słońce świeci średnio przez 1600 godzin w roku, a moc jego promieniowania to 1000W/m2. Tymczasem dachy z panelami fotowoltaicznymi to rzadkość polskiego krajobrazu. Mamy 30 tys. instalacji na 5 mln. domów! To tylko 0,6% całego potencjału, który zamierza uruchomić Green Genius. Innowacyjnej, fotowoltaicznej rewolucji jako pierwsi doświadczą Polacy oraz Litwini. Wkrótce oferta będzie dostępna dla mieszkańców pozostałych krajów Europy.

Szczegóły oferty i kontakt są dostępne na stronie: www.greengenius.pl

Modus Energy, właściciel Green Genius, to jeden z największych inwestorów w branży fotowoltaicznej w Europie. W Polsce, w lutym tego roku, rozpoczął budowę 12 elektrowni słonecznych za kwotę 11 mln euro. To pierwsze z przeszło 50 podobnych obiektów o łącznej wartości około 50 mln euro, które Modus Energy planuje zrealizować w naszym kraju.

Informacja prasowa