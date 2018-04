Przemyślany marketing przepustką do sukcesu w e-commerce

E-commerce jest uważany obecnie za jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków. Kojarzy się go z niską barierą wejścia i szansą na duże zarobki. Jeśli chodzi o to pierwsze, koszty rozpoczęcia działalności są rzeczywiście niskie, jednak osiągnięcie tego drugiego wymaga już dużych nakładów pracy. Najważniejszym krokiem, który trzeba podjąć na początku jest postawienie na marketing. Z tego artykułu dowiesz się, na co zwrócić uwagę na początku tej drogi.

Marketing najlepszą szansą na start

Wspomniana atrakcyjność rynku e-commerce czyni go także bardzo konkurencyjnym. Sklepy walczą między sobą o klientów przede wszystkim cenami, a w tym aspekcie przewagę mają duże sklepy, którym duży wolumen sprzedaży pozwolił wynegocjować bardzo korzystne rabaty u dostawców. Jeszcze atrakcyjniejszą cenowo ofertę mogą zaprezentować, gdy kupują towary bezpośrednio o producenta. Nowy sklep może mieć zatem problem z konkurowaniem z dużymi sklepami w aspekcie ceny w sposób, który będzie dla niego opłacalny. Bardzo istotna jest też kwestia marki, którą duże sklepy zdążyły sobie już wyrobić. Jest to ważne, ponieważ klienci czują się bezpieczniej wybierając sklep, który już znają.

Marketing jest jedynym sposobem, by obejść te przeszkody. Wykorzystanie go we właściwy sposób wymaga mądrze opracowanej i konsekwentnie realizowanej strategii. Wprowadzenie jej w życie będzie wymagało sporych nakładów finansowych i czasowych. Ciężko bowiem z dnia na dzień zyskać takie same zaufanie klientów, co sklepy z uznaną marką. Poniżej opiszemy jednak kilka kroków, które pozwolą Ci zacząć budować pozycję.

Zalety pozycjonowania szerokiego w e-commerce

Marketing internetowy pomoże Ci w osiągnięciu dwóch celów – zbudowania widoczności w wyszukiwarce i wykreowaniu silnej marki. Zrealizować to pierwsze uda Ci się dzięki przemyślanemu pozycjonowaniu. W przypadku tego kanału marketingowego można mówić o dwóch głównych rodzajach strategii – pierwszy polega na pozycjonowaniu tylko na najbardziej ogólne zapytania, drugi zaś skupia się na budowaniu widoczności opartej o dużą ilość szczegółowych zapytań.

Wiele sklepów wybiera tę pierwszą strategię, licząc iż jest ona najlepszym sposobem na przyciągnięcie uwagi szerokiego grona klientów. Tutaj wracamy jednak do kwestii konkurencyjności – walka o najwyższe pozycje na najpopularniejsze frazy jest na tyle zacięta, iż często nawet poświęcenie na nią dużego nakładu środków okazuje się nieefektywne. Dlatego też w większości przypadków bardziej solidnym filarem dla internetowego marketingu dla biznesu e-commerce będzie pozycjonowanie szerokie, które wykorzystuje nieograniczoną ilość słów kluczowych.

Tego rodzaju działania są bardzo efektywne w przypadku e-commerce z dwóch ważnych powodów. Po pierwsze, sklep internetowy jest witryną składającą się z bardzo dużej ilości podstron, co daje potencjał do pozycjonowania na naprawdę ogromną ilość słów kluczowych. Po drugie zaś, bardziej szczegółowe zapytania często bardzo dobrze nakręcają sprzedaż. Można to zobrazować na przykładzie sklepu sprzedającego rowery. Owszem, prawdopodobnie największa ilość klientów trafi na niego z zapytania brzmiącego po prostu „rowery”. Zwróćmy jednak uwagę, że tacy klienci prawdopodobnie dopiero zaczynają planować zakup – w innym przypadku użyliby bardziej dokładnego zapytania! Natomiast zapytania zawierającego dokładnie określony rodzaj produktu lub nawet nazwę konkretnego modelu używa klient, który określił już swoje potrzeby zakupowe. Dlatego też ruch wygenerowany dzięki szczegółowym słowom kluczowym wiąże się z wysokim współczynnikiem konwersji.

Pozycjonowanie szerokie – na czym to polega w praktyce?

Pozycjonowanie szerokie bardzo poważnie bierze maksymę „Content is King”. W praktyce oznacza ono bowiem rozbudowę unikalnej treści witryny. Opublikowanie na Twojej stronie unikalnych opisów kategorii i produktów, a także poradników i notek blogowych pozwoli Ci osiągnąć podwójną korzyść. Twoja witryna zyska z jednej strony widoczność na zupełnie nową gamę słów kluczowych, z drugiej zaś zaufanie wyszukiwarki. Algorytmy Google zostały bowiem opracowane w taki sposób, by nagradzać strony o dużej ilości unikalnej treści.

A skoro mowa o algorytmach, żadna strategia pozycjonowania szerokiego nie może obyć się bez ich wnikliwej analizy. Dlatego też np. zajmująca się marketingiem internetowym firma NPROFIT regularnie prowadzi wnikliwe badania w tym zakresie, które dzięki zastosowaniu metody naukowej są rzeczywiście miarodajne. Dzięki temu udaje się jej zaproponować klientom rozwiązania cechujące się długofalową efektywnością.

Dlaczego wykorzystywanie różnych kanałów marketingowych jest ważne?

Budowanie widoczności witryny w wyszukiwarce jest zaledwie podstawą promocji twojego biznesu w internecie. Wystarczy spojrzeć na poniższą listę dostępnych kanałów marketingowych, by zdać sobie sprawę z ogromu możliwości:

1) Porównywarki

2) Google Adwords

3) Remarketing

4) Google Merchant

5) Pozycjonowanie

6) Mailing/Newsletter

7) Allegro

8) Facebook

9) Content Marketing/PR

10) Youtube

11) Marketing szeptany

12) Bezpośrednia reklama na stronach internetowych

13) Programy partnerskie

14) Reklama intertext

15) Marketing Automation

Bardzo ważne jest łączenie potencjału różnych kanałów marketingowych dla uzyskania efektu synergii. Dzięki niemu każdy z kanałów nie tylko sam w sobie generuje konwersję, ale i pozytywnie wpływa na efektywność pozostałych.

Aby to zobrazować, przyjrzyjmy się nawykom typowego klienta. Należy zdać sobie sprawę, że wyszukiwarka jest tylko jednym z kanałów, które wykorzystuje do znajdowania interesujących ofert. Wyniki wyszukiwania są często pierwszym krokiem, następnym jest z kolei porównywanie ofert z użyciem porównywarki cen. Gdy potencjalny klient zapozna się w ten sposób z interesującymi go ofertami, może zdecydować się na zakup poprzez kliknięcie w reklamę AdWords. Skoro zatem ścieżka zakupowa potrafi być tak rozbudowana, wykorzystanie różnych kanałów marketingowych jest niezbędnym krokiem w walce o klienta.

Stwórz markę, do której klienci będą wracać

Internet jest prawdziwą skarbnicą atrakcyjnych cenowo ofert, a wspomniane powyżej porównywarki cen bardzo ułatwiły do nich dostęp. Konkurencja może dzięki nim kusić klientów ofertami nierzadko o wiele tańszymi od naszych. Aby przyciągnąć ich do siebie, musimy zabrać się do budowania marki. Bardzo często jest ona argumentem przemawiającym do klientów bardziej niż cena!

Kupujący w internecie klient chce czuć się bezpiecznie. Może zatem stwierdzić, że warto wydać trochę więcej, by mieć pewność, że w przypadku problemów z dostawą czy dostarczenia wadliwego produktu obsługa klienta dołoży starań, by pomóc mu z problemem. Klient, któremu zapewnisz bezstresowe zakupy będzie dla Ciebie bardzo cenny – chętnie zostawi pozytywną opinię i wróci do twojego sklepu w przyszłości. Każdy taki mały sukces jest cegiełką, która buduje reputację twojego biznesu.

Klient chętnie wróci do Ciebie również jeżeli przedstawisz mu przywileje wynikające z wielokrotnych zakupów w Twoim sklepie. Tę funkcję mogą spełnić kupony rabatowe czy indywidualizowane listy z podziękowaniem za zakup. Klient, który czuje się wyróżniony, szybko przywiąże się do Twojego sklepu.

Pamiętaj, że w tak konkurencyjnej branży jak e-commerce powracający klienci są priorytetem. Ponieważ sklepy walczą ze sobą bardzo zażarcie o klientów, koszt pozyskania nowego może nawet przekroczyć uzyskaną na nim marżę. Zyski zaczynają się więc dopiero wtedy, gdy masz już bazę powracających klientów.

Marketing z czasem będzie coraz bardziej się opłacać

O ile związane z marketingiem koszty mogą z początku wydawać się wysokie, warto zdać sobie sprawę, że generowany dzięki nim zwrot będzie z czasem rosnąć. Gdy twoja marka zyska na sile, coraz większa ilość klientów będzie wybierać twój sklep nawet wtedy, gdy zewsząd kuszą go atrakcyjne oferty. Twoje obroty wzrosną, dając ci możliwość negocjowania rabatów z dostawcami, dzięki czemu będziesz mógł zaprezentować klientom naprawdę atrakcyjną ofertę. Jest to ścieżka, którą przeszło już wiele sklepów, którym powiodło się w tej niełatwej branży. Jeżeli szukasz partnera mającego doświadczenie w rozwijaniu e-commerce, agencja NPROFIT będzie idealnym wyborem. Nie tylko pomaga rozwijać sklepy internetowe, ale również z sukcesami prowadzi własny sklep.