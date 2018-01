W weekend przerwy w działaniu banków. Zobacz, w których

Fot. Lech Gawuc/REPORTER Utrudnienia będą dotyczyły między innymi wypłaty gotówki z bankomatów.

Brak dostępu do bankowości internetowej, problemy z korzystaniem z wpłatomatów czy kart płatniczych. Takie będą skutki prac, które na weekend zaplanowały działające w Polsce banki. Na co muszą się przygotować klienci?

ING Bank Śląski

W przypadku ING część usług będzie niedostępna w nocy z niedzieli 21 stycznia na poniedziałek 22 stycznia. Od północy do godziny 5.00 rano w poniedziałek nie będą działały wpłatomaty, płatności BLIK, płatności Mastercard w telefonie, aplikacja na telefon Moje ING mobile, system ING CardsOnLine (odpowiedzialny za prezentację danych kartowych, transakcji i wyciągów). Wyłączony też będzie system rozliczeń płatności natychmiastowych Express Elixir.



Na stronie banku znajdziemy komunikat uprzedzający o utrudnieniach.

Credit Agricole

Również w nocy z niedzieli na poniedziałek problemy będą mieli klienci Credit Agricole. Od godz. 4.00 do 6.00 nie będzie można korzystać z bankomatów i kart obsługiwanych przez Bank Zachodni WBK, w tym kart płatniczych Credit Agricole.

Bank Pocztowy

Tej samej nocy w tych samych godzinach, co w przypadku Credit Agricole, klienci Banku Pocztowego nie będą mogli płacić kartami płatniczymi w sklepach.

Bank Zachodni WBK

Dzień wcześniej z utrudnieniami muszą się liczyć klienci BZ WBK. W nocy z soboty na niedzielę, od północy do godz. 1.30, będzie problem z korzystaniem z bankowości internetowej i mobilnej.

mBank

Również w nocy z soboty na niedzielę, od godz. 2.00 do 6.00, trzeba szykować się na problemy w mBanku - nie będzie działała płatność kartą, wypłaty z bankomatów i wpłaty do wpłatomatów. Te same utrudnienia dotyczą klientów Orange Finanse.

PKO

Od godz. 3.00 do 4.00 w niedzielę 21 stycznia nie będzie możliwe korzystanie z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes oraz z płatności w sklepach internetowych "Płacę z iPKO". W czasie trwania przerwy działanie aplikacji IKO połączonej z kontem osobistym w PKO Banku Polskim zostanie ograniczone do realizacji wypłat z bankomatów oraz płatności w sklepach stacjonarnych. Wszystkie karty płatnicze PKO Banku Polskiego będą obsługiwane bez zakłóceń, z wyjątkiem płatności internetowych z włączoną usługą 3D Secure.



Krótką przerwę planuje m.in. PKO.

Raiffeisen Polbank

Najwcześniej, bo w nocy z piątku na sobotę, utrudnienia odczują klienci Raiffeisen Polbanku. Od północy do godz. 2.00 nie będzie działała bankowość internetowa R-Online.