PSL chce krótszego tygodnia pracy dla rodziców. Projekt już w Sejmie

Choć w zeszłym roku się nie udało, próbują znów. PSL skierowało do pierwszego czytania w Sejmie projekt ustawy, która skróci rodzicom tydzień pracy do 35 godzin. Ze swoimi postulatami nie są sami.

"Godzina dla rodziny" - tak nazywa się projekt ustawy przygotowany przez ludowców, o którym pisze w piątek bankier.pl. PSL proponuje w nim, by o godzinę skrócić dzień pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 15. 8 marca partia skierowała go do pierwszego czytania w Sejmie.

W ubiegłym roku składała podobny projekt, ale wtedy 35-godzinny tydzień pracy miał przysługiwać tylko opiekunom dzieci do lat 10. Sejm odrzucił wtedy projekt, ale - jak widać - PSL się tym nie zraziło.

Ludowcy nie są zresztą jedynymi, którzy postulują skrócenie czasu pracy. Partia Razem zbiera podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, która wprowadziłaby 35-godzinny tydzień pracy dla wszystkich. Do skrócenia czasu pracy dla rodziców dzieci do lat 12 nawołuje też OPZZ.

W Polsce - jak pokazują rozliczne badania - pracuje się dużo, ale niestety bardzo często mało efektywnie. Z 35-godzinnego tygodnia pracy w Europie mogą cieszyć się przede wszystkim Francuzi. Oprócz nich tyle samo mogą pracować Portugalczycy zatrudnieni w sektorze publicznym.

Ale najwięcej ugrali na początku tego roku związkowcy z niemieckiego związki IG Metall. Dzięki ich walce 2,3 mln pracowników przemysłu ciężkiego będzie pracować 28 godzin tygodniowo, choć nawet dotychczas nie mieli źle, bo pracowali 35 godzin.

