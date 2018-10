Ranking kart kredytowych - październik 2018

Karta kredytowa wiele razy może okazać się niezbędna w codziennym życiu. Gdy zabraknie ci środków na koncie, będziesz musiał zarezerwować pobyt w hotelu lub potwierdzić swoją finansową wiarygodność. Przy regularnym korzystaniu, możesz dodatkowo zyskać atrakcyjne bonusy. Jeżeli szukasz karty kredytowej, zapoznaj się z przygotowanym przeze mnie rankingiem.

Zanim zdecydujesz się na kartę kredytową, warto dobrze poznać ten produkt. Pozwoli ci to mądrze z niej korzystać i docenić jej zalety. Niewątpliwie najważniejszą jest to, że szybko i wygodnie możesz podreperować nią domowy budżet. Nie zapominaj jednak, że są to pieniądze banku, z których korzystasz w ramach przyznanego limitu. Spłacając zadłużenie w terminie, karta kredytowa będzie dla ciebie dobrym, darmowym rozwiązaniem.





Najlepsza karta kredytowa, czyli jaka?

Szukając najlepszej karty kredytowej, zwróciłam uwagę na:

podstawowe parametry, takie jak: opłata za jej wydanie, roczna opłata za korzystanie oraz długość okresu bezodsetkowego,

możliwość rozłożenia zadłużenia na raty,

możliwość wnioskowania i otrzymania karty bez konieczności wizyty w oddziale,

atrakcyjne rabaty przy płatnościach w punktach handlowo-usługowych oraz korzystny moneyback.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, przeanalizowałam 15 ofert, które otrzymałam od 13 banków. Wyniki rankingu pokazują, że najlepsze „kredytówki” znajdziesz w: Santander Bank Polska (wcześniej BZ WBK), Getin Banku oraz Santander Consumer Banku.





I miejsce – Santander Bank Polska

Zwycięzcą rankingu została Karta Kredytowa 1|2|3 oferowana przez Santander Bank Polska (wcześniej BZ WBK). Jeżeli się na nią zdecydujesz, wystarczy, że wykonasz nią min. 5 transakcji w ciągu pierwszych 3 miesięcy, a nie zapłacisz za nią nic w pierwszym roku użytkowania. W kolejnym roku, żeby uniknąć rocznej opłaty w wysokości 120 zł (10 zł miesięcznie), będziesz musiał wykonać jedynie 5 dowolnych płatności w każdym miesiącu.



Wraz z Kartą 1|2|3 zyskujesz nieoprocentowany kredyt do 54 dni, ponieważ właśnie tyle wynosi okres bezodsetkowy. Transakcje gotówkowe wykonane tą kartą będą oprocentowane stawką 4 proc. przy czym prowizja wyniesie min. 10 zł. Warto podkreślić, że zadłużenie możesz rozłożyć na wygodne raty.

Karta Kredytowa 1|2|3 - korzyści

Płacąc kartą kredytową od Santander Bank Polska, możesz zarobić nawet 760 zł rocznie. Wystarczy, że będziesz aktywnie płacić nią za:

- zakupy spożywcze we wszystkich marketach w Polsce (do 1% zwrotu),

- tankowanie na wszystkich stacjach paliw w Polsce (do 2% zwrotu),

- jedzenie we wszystkich restauracjach i fastfoodach w Polsce (do 3% zwrotu)



Bank umożliwia ci skorzystanie z usługi fast cash, dzięki której już w momencie wnioskowania o kartę, możesz zlecić przelew środków w ramach przyznanego limitu na wskazany rachunek osobisty. Nie musisz czekać na kartę i jej aktywowanie.



Santander Bank Polska gwarantuje też bezpieczeństwo twoich transakcji w internecie (usługa 3D-Secure).



Jeżeli zależy ci na swobodzie finansowej, to karta kredytowa w Santander Banku Polska to dobry wybór. Kartę możesz otrzymać bez potrzeby odwiedzania oddziału banku – za pośrednictwem formularza w usługach Santander online (jeżeli jesteś klientem banku) lub telefonicznie. Możesz też zrobić to szybciej, klikając w poniższy link.

II miejsce – Getin Bank

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się Karta Kredytowa Standard od Getin Banku. Podobnie jak w przypadku zwycięskiej Karty 1|2|3, żeby uniknąć rocznej opłaty za użytkowanie, musisz wykonać min. 5 płatności miesięcznie. Krótszy okres bezodsetkowy, wynoszący 52 dni oraz mniej korzyści dla posiadacza karty spowodowały, że karta ta nie dogoniła lidera rankingu.

Karta Kredytowa Standard - korzyści:

Jeżeli masz konto osobiste w Getin Banku i będziesz korzystać z karty kredytowej, możesz liczyć na 2% zwrotu za transakcje, które nią wykonasz. W ten sposób na twój rachunek wróci nawet do 30 zł miesięcznie, czyli do 360 zł rocznie.



Każdy fan nowości kinowych będzie mógł liczyć na 10% zniżki w sieci kin Multikino.



Dodatkowo teraz możesz zawnioskować o kartę kredytową w promocji i odebrać dwa vouchery o łącznej wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach paliw Circle K.





III miejsce – Santander Consumer Bank

Trzecie miejsce zajęła Karta Kredytowa TurboKARTA, którą znajdziesz w ofercie Santander Consumer Banku. Opłata za jej użytkowanie nie zostanie pobrana, o ile w okresie rozliczeniowym wykonasz transakcje na min. 1 000 zł (w przeciwnym razie karta miesięcznie kosztuje 4,90 zł).



Okres bezodsetkowy dla transakcji bezgotówkowych wynosi 54 dni. Wniosek o kartę złożysz przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu.

Karta Kredytowa TurboKARTA - korzyści:

Płacąc TurboKARTĄ na stacjach benzynowych można otrzymać do 3% zwrotu w ramach oferty „Zakupy do pełna”. Maksymalnie bank zwróci ci 360 zł rocznie.



Możesz też skorzystać z bezpłatnej usługi car assistance, która zapewni ci pomoc np. w przypadku awarii samochodu.



Zapoznaj się z poniższym rankingiem, żeby sprawdzić, co oferują pozostałe banki.

Ranking kart kredytowych - październik 2018 Miejsce i punkty Bank i nazwa karty Roczna opłata za kartę* Okres bezodsetkowy Korzyści 1.

15,93 pkt Santander Bank Polska

Karta Kredytowa 1|2|3

[sprawdź] 0 zł1 54 dni - moneyback do 760 zł rocznie

za wydatki we wszystkich sklepach spożywczych, na stacjach paliw

oraz w restauracjach

- usługa 3D secure2

- fast cash3 2.

15,36 pkt Getin Bank

Karta Kredytowa Standard [sprawdź] 0 zł4 52 dni - moneyback do 360 zł rocznie

- vouchery o łącznej wartości 150 zł

w promocji z Circle K5

- 10% zniżniki w sieci kin Multikino 3.

14,93 pkt Santander Consumer Bank

Karta Kredytowa TurboKARTA [sprawdź] 0 zł6 54 dni - moneyback do 360 zł rocznie

- 3% zwrotu za paliwo i zakupy na

wszystkich stacjach paliw

- bezpłatny car assistance 4.

14,00 pkt Raiffeisen Polbank

Wygodna Karta

Kredytowa VISA

[sprawdź] 0 zł7 56 dni - moneyback z programem

Visa Oferty 4.

14,00 pkt Citi Handlowy

Karta Simplicity

[sprawdź] 0 zł 56 dni - Program Korzyści Citi Specials

oraz punktowy Mastercard

Priceless Specials 5.

13,93 pkt Credit Agricole

Karta kredytowa

Visa Standard

[sprawdź] 0 zł8 54 dni - zniżki u partnerów Klubu

Rabatowego Credit Agricole 6.

13,82 pkt Bank Millennium

Karta kredytowa

Mastercard / Visa Impresja

[sprawdź] 0 zł9 51 dni - moneyback do 760 zł rocznie za

zakupy u wybranych partnerów

- program rabatowy Inspiracje 7.

13,00 pkt Euro Bank S.A.

Karta kredytowa

Visa Gold Perfect

[sprawdź] 0 zł10 56 dni - moneyback do 1% za transakcje

na stacjach benzynowych

i w supermarketach 8.

12,96 pkt PKO Bank Polski

Przejrzysta Karta Kredytowa [sprawdź] 0 zł11 55 dni - brak 9.

12,93 pkt mBank

Karta kredytowa

Mastercard Me

[sprawdź] 0 zł12 54 dni - program rabatowy mOkazje

Opracowanie własne na podstawie informacji otrzymanych od banków. Dane aktualne na dzień 17.10.2018 r.

* Dane są prezentowane dla założenia, że klient wykonuje min. 10 transakcji o łącznej wartości min. 1 000 zł miesięcznie.



1) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem dokonania (i nieodwołania) minimum 10 transakcji (z wyjątkiem przelewów z rachunku karty kredytowej) w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty, inaczej opłata wynosi 120 zł.

2) Usługa gwarantuje bezpieczeństwo transakcji w internecie.

3) Usługa, dzięki której już w chwili wnioskowania o kartę kredytową masz możliwość zlecenia przelewu środków z limitu karty kredytowej na dowolnie wybrany rachunek osobisty.

4) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem dokonania przez klienta w każdym miesiącu min. 5 transakcji na dowolną kwotę.

5) Klient może uzyskać dwa vouchery na zakupy na stacjach paliw Circle K: 100 zł w przypadku zawnioskowania o kartę w czasie trwania promocji oraz dokonania 5 transakcji kartą w miesiącu kolejny po zawarciu umowy oraz zaakceptowaniu zgód marketingowych, 50 zł klient może otrzymać poprzez rejestrację w programie Mastercard Priceless Specials.

6) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia transakcji o łącznej wartości min. 1000 miesięcznie.

7) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia w danym cyklu rozliczeniowym transakcji o łącznej wartości min. 500 zł, inaczej opłata wynosi 5 zł miesięcznie.

8) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia w danym cyklu rozliczeniowym transakcji o łącznej wartości min. 400 zł, inaczej opłata wynosi 4,90 zł miesięcznie.

9) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia w danym cyklu rozliczeniowym min. 5 transakcji kartą o dowolnej wartości, inaczej opłata wynosi 7,99 zł miesięcznie.

10) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia w danym cyklu rozliczeniowym transakcji o łącznej wartości min. 700 zł.

11) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia w danym cyklu rozliczeniowym transakcji o łącznej wartości min. 600 zł.

12) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia w danym cyklu rozliczeniowym transakcji o łącznej wartości min. 500 zł, inaczej opłata wynosi 5 zł miesięcznie.





Jak powstał ranking?

Przyjęłam, że szukam najlepszej karty kredytowej dla klienta z miesięcznymi dochodami 4 000 zł netto, osiąganymi na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Założyłam, że będzie wykonywał on transakcje bezgotówkowe o wartości 1 000 zł.

Poprosiłam banki o odesłanie wypełnionego formularza. Odpowiedź uzyskałam z 13 banków, których produkty porównałam w rankingu. Każdy bank mógł otrzymać maksymalnie 16 punktów, które przyznawałam następująco:

2 punkty za brak opłaty za wydanie karty,

za brak opłaty za wydanie karty, 5 punktów za brak rocznej opłaty za korzystanie z karty kredytowej lub proporcjonalnie mniej, w przypadku gdy opłata jest pobierana,

za brak rocznej opłaty za korzystanie z karty kredytowej lub proporcjonalnie mniej, w przypadku gdy opłata jest pobierana, 2 punkty za jak najdłuższy okres bezodsetkowy lub proporcjonalnie mniej,

za jak najdłuższy okres bezodsetkowy lub proporcjonalnie mniej, 2 punkty za możliwość otrzymania karty bez potrzeby wizyty w oddziale,

za możliwość otrzymania karty bez potrzeby wizyty w oddziale, 2 punkty za możliwość rozłożenia zadłużenia na raty

za możliwość rozłożenia zadłużenia na raty 3 punkty za bonusy dla posiadacza karty (1 punkt za program rabatowy, 2 punkty za moneyback, 3 punkty za atrakcyjny pakiet korzyści, w tym wysoki moneyback).



Karta kredytowa to produkt finansowy, który ma służyć twojej wygodzie, a także budowaniu pozytywnej historii kredytowej. Zastanów się, czy będziesz w stanie każdego miesiąca spłacić wykorzystany limit w okresie bezodsetkowym. A gdy przekonasz się, że to produkt dla ciebie, wybierz ten, który ci się opłaci.