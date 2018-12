Ranking kredytów na zakup samochodu - grudzień 2018

Dla jakiego samochodu szukałem kredytu?

Najlepszy kredyt na Nissana Micrę N-Conecta

Drugie miejsce w zestawieniu kredytów na zakup Nissana Micra N-Conecta zajął Getin Bank . Kredyt samochodowy, udzielony przez ten bank będzie cię kosztował* 9 249 zł . Oprocentowanie kredytu wynosi 5,49 proc. rocznie, a prowizja za jego to 3 proc. pożyczanej kwoty. Co miesiąc zapłacisz ratę* w wysokości* 737,15 zł . RRSO* dla tej oferty wynosi* 6,77 proc*.

Czołówkę zestawienia zamyka kredyt samochodowy mBanku . Jego całkowity koszt wynosi* 9 867 zł . Odsetki składające się na miesięczną ratę* (jej wysokość to* 745,07 zł ) wyliczane są na podstawie oprocentowania wynoszącego 5,39 proc. Za udzielenie pożyczki zapłacisz 4,5 proc. prowizji. Wysokość RRSO* to* 7,17 proc*.

Ranking kredytów na zakup samochodu

Nissan Micra - jak się sprawdza na co dzień?

Przez ostatnie kilka dni jeździłem Micrą w wersji Acenta. Testowane przeze mnie auto napędzane było trzycylindrowym silnikiem benzynowym o mocy 71 KM. Wydawać by się mogło, że silnik o niewielkiej pojemności i momencie obrotowym wynoszącym 95 Nm przy 3 500 obr/min, będzie najlepiej radził sobie w mieście. To prawda – poruszając się po ulicach Warszawy, nie czułem się zawalidrogą. Samochód sprawnie przyspieszał, ruszając spod świateł.

Początek grudnia nie rozpieszczał jeśli chodzi o pogodę. Oznaczało to, że rano wsiadałem do samochodu mocno wyziębionego po nocnym postoju. Wnętrze auta rozgrzewało się dość szybko. Ani razu nie miałem też problemu z zaparowanymi szybami. Wskazówka temperatury silnika zajmowała miejsce po środku skali po przejechaniu mniej więcej 2 km. Mogę też śmiało stwierdzić, że podgrzewanie przednich siedzeń w testowanej przeze mnie Micrze działało bardzo dobrze – po ok. dwóch minutach czułem przyjemne ciepło.

Micra piątej generacji jest o wiele atrakcyjniejszym samochodem od swojej poprzedniczki produkowanej do 2016 r. Można śmiało powiedzieć, że auto wydoroślało, a brak krągłości w nadwoziu wyszedł jej tylko na dobre. Dla mnie Nissan Micra jest samochodem zbyt małym. Mam 182 cm wzrostu i po ustawieniu fotela kierowcy tak żeby siedziało mi się na nim wygodnie, osoba siedząca z tyłu miała mało miejsca na nogi. Jeśli natomiast autem tym będą podróżowały dwie osoby, to mały Nissan będzie dobrym wyborem. Do 300-litrowego bagażnika bez problemu zmieszczą się ich bagaże (w razie potrzeby można złożyć oparcia tylnych siedzeń, nie będą one niestety tworzyły równej przestrzeni ładunkowej).