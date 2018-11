Ranking najtańszych kredytów październikowych na 15 tys. zł na dowolny cel – oto zwycięzcy!

Banki na podium kredytów najtańszych do spłaty – który bank numerem jeden?

Kredyty najlepsze do najszybszej spłaty

Co miesiąc można obejrzeć wyniki rankingów kredytów gotówkowych na blogu FinAi. Na platformie każdy ma okazję ubiegać się o kredyt gotówkowy w nowy, innowacyjny sposób. Kredytobiorca składa jeden wniosek do wielu banków, które rywalizują o jego uwagę, przez internet, bez wychodzenia z domu. Do ubiegania się o kredyt wystarczy tylko ważny dowód osobisty i smartfon z dostępem do internetu.