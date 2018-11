Ranking pożyczek ratalnych - listopad 2018

W tym miesiącu sprawdziłam, gdzie najlepiej pożyczyć 5 tys. zł ze spłatą rozłożoną na 12 miesięcy. Pomimo że na rynku funkcjonuje aż 415 zarejestrowanych, pozabankowych instytucji pożyczkowych (według danych KNF), niewiele z nich oferuje spłatę w ratach.

Postanowiłam się im przyjrzeć, ponieważ dzięki nim w łatwy sposób, bez wychodzenia z domu możesz pożyczyć mniej i spłacić szybciej, lub więcej i rozłożyć na wygodne raty. Pamiętaj jednak, żeby zawsze pożyczać tyle, ile rzeczywiście potrzebujesz oraz upewnić się, czy będziesz w stanie terminowo uregulować swoje zobowiązanie.

Dowiedz się więcej, jak bezpiecznie korzystać z pożyczek pozabankowych.

Pożyczka na raty – dlaczego warto?

Pożyczka na raty będzie mniejszym obciążeniem dla twojego portfela niż jednorazowe oddanie całej pożyczonej kwoty. Zwłaszcza gdy jesteś zainteresowany większą kwotą pożyczki. Wśród firm, które oferują pożyczki na raty, znajdują się m.in. hapipożyczki.pl, wonga.pl czy rapidamoney.pl.

I miejsce – hapipożyczki.pl

Pierwsze miejsce w rankingu zajęły hapipożyczki.pl. To obecnie najkorzystniejsza oferta na rynku. W porównaniu do pozostałych pożyczek w rankingu jest naprawdę tania. Pożyczając 5 tys. zł, oddasz zaledwie o 252,04 zł więcej, a twoja miesięczna rata wyniesie tylko 437,67 zł. Oznacza to, że w ciągu roku zwrócisz łącznie 5 252,04 zł.

Jeżeli potrzebujesz innej kwoty, na równie atrakcyjnych warunkach możesz pożyczyć od 800 zł do nawet 25 tys. zł. Sam także decydujesz o tym, ile czasu potrzebujesz na spłatę. Maksymalny okres to nawet 48 miesięcy.

Wniosek o pożyczkę złożysz szybko i wygodnie przez Internet. Wystarczy wybrać interesującą cię kwotę i okres, a następnie zatwierdzić wysłanie formularza. Twoje dane zostaną telefonicznie potwierdzone przez pracownika hapipożyczek. W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji pożyczkowej, pieniądze otrzymasz na konto.

Należy podkreślić, że z oferty mogą skorzystać wyłącznie klienci nieposiadający obecnie aktywnej hapipożyczki.pl

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu wynosi 9,80%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 9 200 zł, roczna stała stopa oprocentowania 0%; czas obowiązywania umowy – 36 miesięcy; wysokość miesięcznych równych rat: 294,20 zł; całkowita kwota do zapłaty 10 591,04 zł, całkowity koszt pożyczki 1 391,04 (w tym: łączna kwota odsetek - 0 zł, prowizja 1 391,04 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 06.09.2018r.

II miejsce – wonga.pl

Drugie miejsce przypadło pożyczce ratalnej wonga.pl. Zwróć uwagę, że jej koszt jest prawie 6-krotnie wyższy niż w przypadku najlepszej oferty w zestawieniu. Oznacza to, że jeżeli pożyczysz 5 tys. zł, to będziesz musiał zwrócić łącznie 6 486 zł, czyli o 1 486 zł więcej niż pożyczyłeś. Przypomnę, że w przypadku hapipożyczki.pl całkowity koszt pożyczki udzielonej w tej samej kwocie i na ten sam okres to jedynie 252,04 zł. Sam widzisz, że różnica jest bardzo duża.

Wonga.pl umożliwia pożyczenie nawet 20 tys. zł na 60 miesięcy.

Reprezentatywny przykład:

Reprezentatywny przykład dla Pożyczki Ratalnej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 84,9 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1500 zł, całkowita kwota do zapłaty 2213,85 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 713,85 zł (w tym: prowizja 713,85 zł, odsetki 0 zł), 15 równych miesięcznych rat w wysokości 147,59 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 4.10.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Wysokość pożyczki, wysokość raty oraz liczba dostępnych rat są ustalane indywidualnie w oparciu o ocenę zdolności kredytowej klienta. Koszt pożyczki uzależniony jest również od okresu na jaki jej udzielono.

III miejsce – rapidamoney.pl

Trzecie miejsce należy do pożyczki, oferowanej przez rapidamoney.pl. W tej instytucji pozabankowej, biorąc pożyczkę na 5 tys. zł, będziesz musiał oddać łącznie 7 088,64 zł. Koszt zobowiązania jest więc zdecydowanie wyższy (o ponad 1836 zł) niż w przypadku zwycięskiej oferty. Twoja miesięczna rata wyniesie natomiast 590,72 zł.

U tego pożyczkodawcy pożyczysz maksymalnie 25 tys. zł na okres 36 miesięcy.

Reprezentatywny przykład:

Pożyczasz 25 000 zł na 48 miesięcy, płacąc 1204.12zł na miesiąc, całkowita kwota do zapłaty 57 797.60 zł. Prowizja za udzielenie pożyczki: 25000 zł. Oprocentowanie stałe: 10%, RRSO: 62.41%

Porównaj pozostałe firmy pożyczkowe z tymi, które znalazły się na podium zestawienia. Poniżej znajdziesz dziesięć najlepszych ofert spośród porównanych przeze mnie pożyczek na raty na kwotę 5 tys. zł, udzielanych na 12 miesięcy.

Ranking pożyczek na raty na kwotę 5 tys. zł ze spłatą rozłożoną na 12 miesięcy

1 miejsce – hapipożyczki.pl [weź pożyczkę]

- całkowita kwota do spłaty: 5 252,04 zł

- wysokość miesięcznej raty: 437,67 zł

- RRSO: 9,57%

2 miejsce – wonga.pl [weź pożyczkę]

- całkowita kwota do spłaty: 6 486,00 zł

- wysokość miesięcznej raty: 540,50 zł

- RRSO: 18,52%

3 miejsce – rapidamoney.pl[weź pożyczkę]

- całkowita kwota do spłaty: 7 088,64 zł

- wysokość miesięcznej raty: 590,72 zł

- RRSO: 97,30%

4 miejsce – aasapolska.pl [weź pożyczkę]

- całkowita kwota do spłaty: 7 248,84 zł

- wysokość miesięcznej raty: 604,07 zł

- RRSO: 106,93%

4 miejsce – ratka.pl [weź pożyczkę]

- całkowita kwota do spłaty: 7 248,84 zł

- wysokość miesięcznej raty: 604,07 zł

- RRSO: 106,93%

5 miejsce – monedo.pl [weź pożyczkę]

- całkowita kwota do spłaty: 7 860,00 zł

- wysokość miesięcznej raty: 655,00 zł

- RRSO: 155,48%

6 miejsce – vippo.pl [weź pożyczkę]

- całkowita kwota do spłaty: 7 875,00 zł

- wysokość miesięcznej raty: 656,25 zł

- RRSO: 146,24%

7 miejsce – łatwapożyczka.pl [weź pożyczkę]

- całkowita kwota do spłaty: 7 903,80 zł

- wysokość miesięcznej raty: 658,65 zł

- RRSO: 147,83%

8 miejsce – mikrorata.pl [weź pożyczkę]

- całkowita kwota do spłaty: 7 908,84 zł

- wysokość miesięcznej raty: 659,07 zł

- RRSO: 148,83%

9 miejsce – lendonraty.pl [weź pożyczkę]

- całkowita kwota do spłaty: 7 992,00 zł

- wysokość miesięcznej raty: 666,00 zł

- RRSO: 155,00%

Jak porównałam pożyczki na raty?

W tym miesiącu porównałam pożyczki na raty na kwotę 5 tys. zł z okresem spłaty przez 12 miesięcy. Najważniejszym czynnikiem, na podstawie którego porównałam pożyczki ratalne jest całkowita kwota do spłaty. Pozwoliło to, uszeregować oferty od najtańszych do najdroższych.

Ranking został przygotowany w dniu 8.11.2018 r. Parametry cenowe wynikają z wartości przedstawionych na kalkulatorach na stronach pożyczkodawców. W rankingu zostały uwzględnione tylko firmy, które widnieją w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych KNFu oraz oferują pożyczki dla warunków przyjętych do rankingu. Oznacza to, że nie uwzględniłam firm pożyczkowych, które proponują tzw. chwilówki, bez możliwości spłaty w ratach.

Weź pod uwagę, że firma może przedstawić inne warunki pożyczki po zweryfikowaniu zdolności kredytowej klienta.

Przygotowany przeze mnie ranking pokazuje, że jeżeli potrzebujesz gotówki, to opłaca się ją pożyczyć korzystając z oferty hapipożyczki.pl. Jak wynika z powyższego zestawienia, jej koszty są naprawdę niewielkie. Dlatego jeżeli nie masz pieniędzy, to je pożycz i nie odkładaj swoich planów na później.

Źródło: direct.money.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące

Napisz komentarz

Wybrane dla Ciebie