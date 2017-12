Kampania promocyjna Polski dotarła do rodziny Donalda Trumpa. Kosztowała mniej niż słynne reklamy

Kampania reklamowa Polski, którą w Stanach Zjednoczonych prowadzi Polska Fundacja Narodowa, kosztowała znacząco mniej niż 30-sekundowe spoty emitowane podczas najgłośniejszych wydarzeń sportowych za oceanem - dowiedział się money.pl.

Duchowni pięciu wyznań życzą Amerykanom wesołych świąt oraz dziękują za rolę, którą 28 lat temu, gdy w Polsce upadał komunizm, odegrały USA. Taki 30-sekundowy klip od poniedziałku emitowany jest przez amerykańską telewizję Fox News. To element trwającej od 12 grudnia (pierwszy dzień Chanuki) do 30 grudnia kampanii promocyjnej Polski za oceanem, za którą odpowiedzialna jest Polska Fundacja Narodowa.

Klip dostrzegł m.in. syn prezydenta Donalda Trumpa Eric. Na Twitterze zamieścił wpis, w którym stwierdził, że "tak rzadko [Amerykanie - red.] są doceniani lub dziękuje się im za coś". "To bardzo miłe" – dodał. W ciągu doby wpis został polubiony ponad 25 tys. razy.

I just saw an incredible commercial on @FoxNews, thanking the United States for helping the people of Poland secure their freedom 28 years ago, and wishing all of us a Happy Holiday! So seldom are we appreciated or thanked for anything. This was so nice!! https://t.co/T14HfYVDCw