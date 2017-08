Polacy nie lubią reklam w internecie. Blokują ich najwięcej na świecie

Fot. ESB Professional, Shutterstock Polacy blokują reklamy o wartości ponad 400 mln dol. rocznie.

Polska pozostaje liderem w popularyzacji wtyczek blokujących reklamy w internecie - wynika z najnowszego raportu spółki OnAudience.com, prezentującego dane z ponad 60 rynków świata.

Według raportu w polskim internecie blokowanych jest 46 proc. wszystkich wyświetlanych reklam, co daje 8-procentowy wzrost rok do roku. Na drugim miejscu znalazła się Grecja z 44 proc. blokowanych wyświetleń, a na trzecim Norwegia, gdzie blokuje się ich 42 proc.

Kolejne miejsca należą do Niemiec (41 proc.) i Danii (40 proc.). Wysoką pozycję w rankingu zajęła również Wielka Brytania, gdzie blokowanych jest 39 proc. reklam.

Zupełnie odwrotnie sytuacja wygląda w Paragwaju, gdzie adblocki powstrzymują jedynie 5 proc. wyświetleń. To najniższy wynik w całym zestawieniu. Kolejna w dolnej części listy znajduje się Wenezuela (10 proc.). Największy wzrost liczby zablokowanych odsłon dotyczy rynku brazylijskiego, gdzie co prawda jedynie 12 proc. reklam jest blokowanych, jednak w stosunku do zeszłorocznego badania nastąpił wzrost aż o 232 proc.

Wideo: Media istnieją dzięki reklamom

Jak wynika z szacunków przedstawionych w raporcie, wraz z popularyzacją oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam rosną globalne straty wydawców. W 2017 r. wartość zablokowanych odsłon osiągnie 42 mld dol., podczas gdy wartość całego rynku reklamy typu display szacuje się na 100 mld dol. Dla porównania, w 2016 roku globalna wartość zablokowanych odsłon reklamowych przekroczyła 28 mld dol., a wartość rynku wyliczono na 84 mld dol.

W Polsce, gdzie procentowo blokuje się najwięcej reklam, wartość rynku reklamy typu display szacuje się na 485 mln dol., a wartość zablokowanych odsłon reklamowych szacuje się na 409 mln dol.

Tegoroczny raport OnAudience.com przedstawia także wpływ blokowania reklam na branżę e-commerce. Okazuje się, że aż 32 proc. wyświetleń e-sklepów i innych serwisów świadczących usługi online w Europie, dokonywanych jest przez osoby z zainstalowanymi adblockami. Proces zakupowy rozpoczynany jest w 34 proc. przez osoby posiadające takie wtyczki, a 38 proc. finalizujących transakcje nie widzi reklam.