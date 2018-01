Ponad setka rekomendacji z szansą na zysk z akcji. Na co postawić w 2018 roku?

Fot. Reporter Poland W poszukiwaniu spółek, których akcjami warto się zainteresować w 2018 roku, przeanalizowaliśmy 160 publicznie dostępnych rekomendacji domów maklerskich.

23 proc. - o tyle urosła warszawska giełda w 2017 roku. Według analityków rok 2018 też przyniesie wiele okazji do zarobienia dużych pieniędzy. Zebraliśmy 160 rekomendacji. W aż 113 przypadkach eksperci przewidują wzrost cen akcji, a dla 75 mówią: "Kupuj".

Wśród faworytów analityków jest wiele znanych spółek, także dla przeciętnego Kowalskiego. Na akcjach Lotosu, CD Projekt, KGHM, Alior Banku czy Orange można potencjalnie zarobić nawet kilkadziesiąt procent. Prawdziwą żyłą złota może okazać się jednak mniejszy gracz z GPW. W LiveChat Software eksperci widzą szansę nawet na podwojenie zainwestowanych pieniędzy.

Rok 2017 był najlepszy dla warszawskiej giełdy od 5 lat - indeks WIG poszedł do góry 23 proc.. Również pierwsze dni stycznia napawają optymizmem. W poszukiwaniu spółek, których akcjami warto się zainteresować w 2018 roku, przeanalizowaliśmy 160 publicznie dostępnych rekomendacji domów maklerskich, które zostały wydane na przestrzeni ostatniego miesiąca. Wszystkie można znaleźć w bazie rekomendacji money.pl.

Wychodzi na to, że szukający ciekawych inwestycji, znajdą sporo różnych opcji dla siebie. Wśród 160 rekomendacji aż 113 sugeruje potencjał do wzrostu cen akcji poszczególnych spółek. To blisko 70 proc. całej puli. Widać, że wśród analityków giełdowych ciągle panuje duży optymizm.

Na 113 rekomendacji, gdzie cena docelowa dla akcji jest wyższa od tej, po której można je było kupić na giełdzie w czwartek, w przypadku aż 75 przebitka ta jest na co najmniej 10 proc. W ich przypadku zalecenie analityków brzmi "kupuj". Jedynie w 17 rekomendacjach pada hasło "sprzedaj".

źródło: publicznie dostępne rekomendacje domów maklerskich

Odważna rekomendacja. 100 procent zysku

Największą gwiazdą ostatni rekomendacji domów maklerskich jest LiveChat Software. To wrocławska spółka IT, która stara się podbić świat swoim oprogramowaniem służącym do bezpośredniej komunikacji w internecie pomiędzy odwiedzającym stronę www, a firmą, do której ona należy. Chodzi o specyficzny "chat na żywo". Wśród klientów spółki są m.in.: Sony Mobile i amerykańska telewizja CBS, BenQ, IKEA (sieć w Kanadzie), a także Ministerstwo Finansów Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W czwartek rano jedną akcję LiveChat Software można było kupić na giełdzie po około 40 zł. Tymczasem analitycy Haitong Banku wyceniają je na 79 zł. To oznacza potencjał do niemal podwojenia zainwestowanych w nie pieniędzy.

Konrad Księżopolski, ekspert Haitong Banku oczekuje, że liczba przyłączeń netto do chatu będzie pokazywać wysoką dynamikę rozwoju firmy, przy jednoczesnym ustabilizowaniu się średniego poziomu przychodów przypadających na pojedynczego użytkownika na poziomie około 94-95 dolarów. To sugeruje brak konkurencji ze strony podobnych rozwiązań bezpłatnych, takich jak choćby oferuje Facebook.

W ciągu ostatniego miesiąca nie tylko Haitong Bank dobrze ocenił perspektywy inwestycji w akcje LiveChat Software. Ich kupno zaleca także Dom Maklerski BOŚ. Tu jednak prognozy są ostrożniejsze. Analitycy wycenili akcje na 56 zł, co i tak daje szansę na 38 proc. zysku.

Duże, znane spółki na celowniku analityków

LiveChat Software jest spółką ciekawą i wcale nie taką małą (rocznie generuje kilkadziesiąt milionów złotych przychodów), ale szerszej publiczności jest raczej nieznana. Wśród akcji wartych zainteresowanie są jednak również papiery firm wszystkim bardzo dobrze znanych.

Takim przykładem jest Lotos. Drugi największy polski koncern naftowy, który ma trzecią co do wielkości sieć stacji paliw w kraju, może przynieść akcjonariuszom nawet 50 proc. zysku - wynika z ostatniej rekomendacji DM BOŚ. Analitycy wycenili jedną akcję spółki na 84,5 zł, podczas gdy w czwartek chodziły po około 56 zł.

Jednocześnie, ci sami analitycy wycenili akcje Getin Holding, których właścicielem jest m.in. Leszek Czarnecki, na kwotę również o połowę wyższą niż wynika z obecnej wyceny na giełdzie. Na rynku są do kupienia po około 1,46 zł, podczas gdy DM BOŚ na podstawie prognozowanych przyszłych wyników finansowych i notowań akcji innych banków wycenia je na 2,20 zł.

Warto jednak pamiętać, że Getin Holding (m.in. spółka matka Idea Banku i kilku innych banków Europy Środkowo - Wschodniej) to nie Getin Noble Bank. W tym przypadku, na trzy rekomendacje analityków z ostatniego miesiąca, wszystkie sugerują spadek cen akcji. Nawet do 40 proc. - wynika z prognoz Domu Maklerskiego BZ WBK.

Wybrane rekomendacje giełdowe z ostatniego miesiąca spółka cena docelowa

(zł) potencjalny wzrost ceny

instytucja wydająca rekomendację

spółka cena docelowa

(zł) potencjalny wzrost ceny instytucja wydająca rekomendację LiveChat Software 79 94,82% Haitong Bank KGHM 149 30,87% DM BOŚ Polwax 20,56 58,76% DM mBanku Erbud 28,7 24,78% Dm mBanku Chemos 2,5 57,23% East Value Research Alior Bank 94 22,56% DM BOŚ Getin Holding 2,2 50,68% DM BOŚ Bogdanka 85 22,13% DM BOŚ Lotos 84,5 50,46% DM BOŚ Comarch 232,2 21,89% Haitong Bank Eurocash 37,5 45,29% DM Noble Securities Ciech 68,6 21,42% DM BDM Archicom 23 43,75% DM Vestor Orange 7,3 21,26% DM mBanku Idea Bank 32,2 41,23% DM BOŚ Agora 16,7 21,01% Haitong Bank CD Projekt 138,2 40,80% DM BOŚ Energa 14,97 20,53% DM mBanku Famur 8 31,58% DM BOŚ Play 41,1 18,10% DM BZ WBK źródło: rekomendacje giełdowe

Wśród spółek o najwyższym potencjale wymieniany jest też m.in. Eurocash. Dla największego polskiego sprzedawcy hurtowego żywności i właściciela takich marek sklepów jak ABC, Eko i Delikatesy Centrum, rok 2017 nie należał do udanych. Jego akcje straciły na wartości ponad 30 proc. Mimo tego, w swojej rekomendacji analitycy Domu Maklerskiego Noble Securities podkreślają swoją wiarę w to, że ostatnie trudności w spółce mają charakter przejściowy i uda jej się wyjść na prostą.

Oczekują, że zarówno w czwartym kwartale ubiegłego roku jak i w całym 2018 roku grupa poprawi wyniki. Ma to być możliwe m.in. dzięki ograniczeniu kosztów działalności hurtowni Cash & Carry, mniejszej stracie na dystrybucji produktów świeżych oraz poprawie wyniku w hurcie zintegrowanym i detalu.

Akcje Eurocashu w ubiegłym roku były najgorszą inwestycją wśród dwudziestu największych spółek warszawskiej giełdy. Za to jedną z wyróżniających się spółek na całym rynku był CD Projekt. Producent gry "Wiedźmin" ciągle pozostaje w gronie faworytów. Dom Maklerski BOŚ nie wyklucza, że padną kolejne rekordy wyceny akcji, które w tej chwili kosztują około 100 zł. Analitycy szacują ich wartość na 138,2 zł. To oznacza, że kupując je teraz, mamy szansę z każdego postawionego tysiąca złotych zarobić na nich około 380 zł.

Notowania akcji CD Projekt na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy





Prognoza prognozie nierówna

W gronie rekomendowanych spółek, których sugerowane ceny akcji są wyraźnie powyżej obecnej wyceny rynkowej, a na dodatek pozytywne zalecenie wydało więcej niż jeden dom maklerskich są: Agora, Alior Bank, Bogdanka, Cyfrowy Polsat, Play, KGHM, PZU i Wirtualna Polska. W ich przypadku prognozy dają nadzieję na kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent zysku.

Oczywiście jak to bywa z prognozami, wcale nie muszą się spełnić. Szczególnie, że każde tego typu raporty są oparte na przesłankach, które nie zawsze muszą się zrealizować. Dobrze pokazuje to przykład akcji CCC, a więc jednego z najbardziej znanych polskich producentów obuwia.

Akcje polkowickiej spółki znalazły się ostatnio pod lupą trzech domów maklerskich. Każdy zupełni inaczej ocenia przyszłość CCC i tym samym wyceny akcji są kompletnie różne.

Dom Maklerski mBanku w ostatniej rekomendacji zaleca "trzymaj" i wycenia jedną akcję na 292 zł,a więc minimalnie niżej niż chodzą na giełdzie - po blisko 300 zł. Niemal w tym samym czasie Wood & Company oszacował ich wartość na 351 zł, a DM BOŚ na 253 zł. Łatwo policzyć, że procentowa różnica między nimi a obecną ceną jest rzędu 16 proc. Problem w tym, że jedni spodziewają się takiego spadku notowań, a drudzy ich wzrostu.

M.in. z tego powodu warto pamiętać, że inwestycja w akcje wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, a rekomendacje giełdowe nie powinny stanowić jedynego źródła podejmowanych decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji.

Powyższy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i poglądów analityków i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych.