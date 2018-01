Co po rekonstrukcji? "Trzeba dbać o przychody, ale tak, żeby dociskając śrubę nie urwać jej łba"

Kwestie demograficzne będą stanowiły negatywny bodziec dla polskiej gospodarki, ale dopiero za kilka, kilkanaście lat. I choć trzeba temu przeciwdziałać już teraz, to niestety politycy tak do tego nie podchodzą. Jeśli ma się coś złego zdarzyć, to politycy wszędzie, nie tylko w Polsce, mówią: "oby nie w mojej kadencji" - mówi w rozmowie z money.pl Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion.

Jak ocenia ekspert, nowi ministrowie zajmujący się sprawami gospodarczymi koniecznie muszą dbać o to, żeby w budżecie nie zabrakło pieniędzy, tym bardziej, że państwowa kasa zostanie obciążona choćby przez obniżony wiek emerytalny i program 500+.

- Muszą dbać o przychody, ale tak, żeby dociskając śrubę nie urwać jej łba. Resort przedsiębiorczości powinien odbudować zaufanie biznesu do rządu - dodaje Kuczyński. Więcej w materiale wideo.