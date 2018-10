Rekordowa edycja Poznań Game Arena. Tysiące fanów gier

Ponad 220 wystawców, blisko 1200 stoisk do gier, 10 pawilonów pełnych multimedialnych atrakcji oraz przede wszystkim 76 199 fanów gier. Tak przedstawia się rekordowa, 13 edycja targów Poznań Game Arena!

Jedną z bardziej wyczekiwanych nowości, która wzbudziła sporo emocji, była światowa premiera Call of Duty, a także przedpremiera Tom Clancy's The Divisions II czy też Just Dance 2019 oraz Assassin's Creed Odyssey. Oczywiście to tylko wybrane tytuły cieszące dziesiątki tysięcy entuzjastów multimediów. Serca graczy skradła również premiera Diablo III w wersji na konsolę Nintendo Switch. Oprócz globalnych producentów, zaprezentowali się mali i średni producenci gier, którzy w s strefie Indie Games zaprezentowali ponad 100 polskich oraz 25 zagranicznych tytułów.

Moc nagród podczas Poznań Game Arena

Podczas Poznań Game Arena odbyła się inauguracyjna edycja konkursu Central & Eastern European Games Awards, podczas której przedstawiciele 16 organizacji branżowych oraz dziennikarze z 15 krajów Europy Środkowo-Wschodniej wręczyło nagrody w 8 kategoriach:

Best Game: Frostpunk (11 bit studios)

Best Mobile Game: G30 (Ivan Kovalov – Ukraina)

Hidden Gem: Attentat 1942 (Charles University / Czech Academy of Sciences – Czechy)

Technology: Beat Saber (Beat Games – Czechy)

Narrative: Kingdom Come: Deliverance (Warhorse Studios – Czechy)

Design: Frostpunk (11 bit studios)

Audio: Ruiner (Reikon Games)

Visual Art: Chuchel (Amanita Design – Czechy)

Podczas targów już po raz piąty odbyła się edycja PGA Awards, w której swoje nagrody przyznali organizatorzy targów oraz przedstawiciele Game Industry Conference, dziennikarze z serwisu Graczpospolita.pl, ITHardware.pl oraz Chip.pl

PGA AWARDS przyznano w kategoriach:

Najlepsza gra Indie na Poznań Game Arena: Driftland: The Magic Revival,

studio: Star Drifters

studio: Star Drifters Najlepsza gra międzynarodowa Indie na Poznań Game Arena: Everspace,

studio: ROCKFISH Games

studio: ROCKFISH Games Najlepsze stoisko gry Indie na Poznań Game Arena: Robot Gentleman

Nagrody Game Industry Conference:

Best Game Video Award: Rival Games Thief of Thieves

Epic Game Music Award: Jan Valta Skalitz 1403

Kingdom Come: Deliverance by Warhorse Studios

Nordic Game: Ovid Works (Poland) – Metamorphosis

Gwiazdy, influencerzy, rozgrywki esportowe

Czym byłyby targi gamingowe, gdyby zabrakło na nich celebrytów związanych ze światem internetu i gier. Naprzeciw oczekiwaniom wielu fanów wyszli wieloletni sponsorzy i partnerzy wydarzenia, Sprite i Play, którzy zaprosili influencerów oraz największe gwiazdy esportu, m. in.: Piotra „Izaka” Skowyrskiego, Remigiusza „Rezi” Wierzgonia, Pawła „Leh” Lehmanna, Stuarta „Stuu” Burtona czy Jakuba „Kubona” Turewicza oraz zawodników Izako Boars. Integralną częścią targów od lat są również spotkania z najpopularniejszymi youtuberami podczas Stars4Fans. Z kolei Kinga Kujawska pojawiła się na PGA w roli komentatorki, by najważniejszych rozgrywek w hali PGA Esport Arena powered by ESL.

Tegoroczna edycja targów była wyjątkowo mocna pod kątem wydarzeń związanych z rywalizacją na wirtualnych arena. Wszystko to za sprawą dwóch turniejów: Pro European Championship oraz ESL Mistrzostw Polski. Zarówno w jednych, jak i drugich zmaganiach emocje sięgały zenitu i przyciągnęły tłumy. Wartym uwagi jest sukces drużyny AGO Esport, która zwyciężyła w Mistrzostwach Europy w Counter Strike zgarniając 35 000 euro! Łączna pula nagród w powyższych turniejach sięgnęła prawie 600 000 złotych!

Najważniejsza konferencja w regionie, czyli Game Industry Conference

Światowe sławy takie jak Takashi Tokita (twórca m.in. serii Final Fantasy), Viktor Kostik (główny animator m.in. DayZ, Mafia 2), czy Chris McEntee (główny projektant m.in. serii Rayman), przyciągnęli na Game Industry Conference tysiące profesjonalistów z całego świata. Oprócz 1200 spotkań biznesowych, 140 wykładów, paneli, prelekcji, nie zabrakło również wsparcia dla tych, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie gier komputerowych. W specjalnie przygotowanej strefie kariery 8 firm aktywnie poszukiwało przyszłych pracowników. Głównym celem konferencji było zapewnienie przyjaznego środowiska do zawierania kontaktów biznesowych, dyskusji na temat aktualnych trendo?w oraz wymiana cennych doświadczeń?.

INEA z najszybszym Internetem na świecie

Z dużym entuzjazmem przyjęta też została informacja podana na konferencji prasowej INEA, partnera PGA, o dostępności najszybszego na świecie Internetu (1o gb/s). Najnowsze produkcje potrafią zajmować kilkadziesiąt gigabajtów przestrzeni dyskowej, przez co nawet na obecnie oferowanych łączach ich pobieranie trwa na tyle długo, by było to odczuwalne. Przy łączu 10 gb/s czas ten ulegnie znaczącemu skróceniu.

Modecom Cosplay Show

Co roku podczas Poznań Game Arena uczestnicy konkursu PGA i MODECOM Cosplay Show osiągają coraz wyższy, często światowy poziom w konkursie na najlepszą charakteryzację postaci z gry. Konkurs wygrali:

Grand prix: Mateusz „Magister” Andruszkiewicz jako Foltest z Wiedźmina

Najlepszy strój: Ewa „Kicking Machine” Geisler jako D'vorah z Mortal Kombat

Najlepsza prezentacja: Karolina Szerejko jako Ścierwojad z Gothic

Podczas targów odbywało się także 6 Mediations Biennale: Virtual Garden, czyli

największa wystawa sztuki współczesnej w Polsce. Tegoroczna edycja skupia się na sztuce bezpośrednio oscylującej wokół osiągnięć nowoczesności: technologii, światem gier, rzeczywistością wirtualną i sztuczną inteligencją. Wiele uwagi kuratorzy wystawy poświęcili także grom komputerowym, które stanowią zarówno formę komunikacji między graczami, ale są też nośnikiem treści szeroko pojętej kultury czy też popkultury.

Poznań Game Arena 2018 w liczbach:

28 godzin multimedialnej rozrywki

10 pawilonów

Oferty promocyjne i obszerna wystawa ponad 220 liderów rynku gier, technologii, sprzętu do gier i akcesoriów

Ponad 1200 stanowisk do gry

Ponad 100 polskich gier w strefie Indie

250 cosplayerów, w tym 30 cosplayerów z całego świata w wielkim finale PGA & MODECOM Cosplay Show

setki tysięcy niezapomnianych chwil i emocji