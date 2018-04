Wyższa renta socjalna przyjęta przez rząd. Od 1 czerwca wyniesie 1030 zł brutto

Fot. PAP/Adam Guz Wicepremier Beata Szydło w drodze na posiedzenie Komitetu Politycznego PiS

Rada Ministrów przyjęła na wniosek minister Rafalskiej projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych, do wysokości renty minimalnej - poinformowała wicepremier Beata Szydło.

"Przyjęty dziś przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej zakłada podwyższenie od 1 czerwca 2018 roku renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy" - poinformował resort rodziny i pracy.

Renta socjalna wyniesie 1029,80 zł brutto, czyli 878,12 zł netto. Po marcowej waloryzacji renta socjalna wynosi 856,03 zł brutto, czyli 745,18 zł netto. Jak podkreśla resort, wzrost renty socjalnej wyniesie ponad 19 proc.

Renta socjalna w górę ?Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej rentę socjalną o prawie 40% w porównaniu z 2015 r. #integracja pic.twitter.com/AL9YECKvXe -- Ministerstwo Rodziny (@MRPiPS_GOV_PL) 26 kwietnia 2018

Podwyższenie renty socjalnej to efekt protestu rodziców osób niepełnosprawnych, jaki od zeszłego tygodnia trwa w Sejmie. Rząd zawarł porozumienie z częścią środowiska osób niepełnosprawnych, ale nie z osobami, które przebywają w Sejmie.

Wciąż nie doszło do spotkania Kaczyńskiego z protestującymi. "On nie ma im nic do powiedzenia"

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl