Rewolucja w rentach. Ma być prościej i taniej

Orzekaniem ma się zajęć tylko jeden organ, a nie pięć.

Koniec stawiania się przed wieloma komisjami? Tylko jedna instytucja ma kompleksowo wydawać orzeczenia o rentach. Specjalny zespół pracuje nad poważnymi zamianami w systemie.

System orzecznictwa ma się zmienić – pisze "Fakt". Założenia do projektu ustawy są już gotowe i uzyskały akceptację rządu Beaty Szydło. Inną kwestią jest, czy nowy premier poprze pomysły specjalnego zespołu, na czele którego stoi Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

100 różnych uprawnień i świadczeń wydawanych jest obecnie przez 5 instytucji orzekających. To oprócz ZUS także MON, MSWiA, powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – czytamy w dzienniku.

Decyzja wydana przez jeden organ zwykle nie jest wiążąca dla innego. I tak przyszły rencista musi stawiać się czasem przed wieloma komisjami, aby uzyskać prawo świadczenia.

To może się zmienić. Jak pisze "Fakt", wciąż nie ma decyzji, czy orzecznictwem zajmie się ZUS, czy nowy organ do tego powołany, ale orzeczenia o niepełnosprawności, niezdolności do pracy, albo samodzielnej egzystencji, miałaby wydawać tylko jedna instytucja.

To dałoby szansę na uproszczenie całego systemu, a co za tym idzie liczone w milionach złotych oszczędności.