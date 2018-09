Rewolucja w mobilności. Czy Polska będzie producentem aut przyszłości?

Fot. Adam Burakowski/REPORTER/EAST NEWS

Czwarta rewolucja przemysłowa zmusza firmy produkcyjne do szybkiego dostosowania się do zmian technologicznych, a system edukacji do szczegółowego określenia kompetencji kluczowych dla dalszego rozwoju gospodarki. Inteligentna i elastyczna produkcja to domena sektora motoryzacyjnego. Jak będzie wyglądała jego przyszłość?

Szybkie tempo rozwoju technologii to głównie wyzwanie stojące przed przedsiębiorstwami, które chcą utrzymać swoją pozycję i wzmacniać przewagę konkurencyjną. Jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie branż, w której DNA wpisana jest szybka adaptacja do zmieniających się potrzeb rynku, jest sektor motoryzacyjny. W Polsce jest to jedna z największych i najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu, dająca zatrudnienie prawie 200 tysiącom osób. Branża motoryzacyjna z pewnością pozostanie kołem zamachowym polskiej gospodarki. Wdrażanie nowych technologii jest tu silnie i wielostronnie powiązane z rewolucją w mobilności społeczeństw.

Zmiany w mobilności są elementem szerszej transformacji cyfrowej, obejmującej pojazdy autonomiczne, skomunikowane czy współdzielone. Popycha ona firmy motoryzacyjne w stronę oferowania całego spektrum usług związanych z mobilnością. Sam pojazd, poza funkcją transportu, w nieodległej przyszłości będzie mógł pełnić też inną rolę. Przykładem niech będą autonomiczne samochody, w których kierowca i pasażerowie będą mogli odpoczywać, czy oglądać filmy. Tworzy to przestrzeń dla innych branż, które mogą wykorzystać czas podróży do promocji, edukacji albo pracy.

Jak będą wyglądały samochody przyszłości? To pytanie zawsze uruchamia wyobraźnię. – Obserwując trendy związane z motoryzacją, możemy przypuszczać, że samochód przyszłości będzie zero-emisyjny i przyjazny dla środowiska. Ponadto samochody będą autonomiczne, co z kolei może rozwiązać problem wypadków drogowych. Warunkiem niezbędnym jest jednak ich wszechstronne skomunikowane z zewnętrznym światem, co rodzi nowe potrzeby, na przykład dla infrastruktury. Na naszych oczach zmienia się nie tylko wizja samochodu, ale również sposób jego użytkowania. Widzimy rosnące zainteresowanie współdzieleniem samochodów oraz mobilnością oferowaną jako usługa – komentuje Paweł Wideł, dyrektor ds. kontaktów z rządem w Opel Poland, prezes zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

Skoro branża motoryzacyjna jest tak ważnym sektorem przemysłu w Polsce, a samochody przyszłości nie będą mieć silników spalinowych – pytaniem pozostaje czy Polska może z sukcesem uczestniczyć w elektro-rewolucji? – Nie tylko może, ale musi. Nie uchronimy się jako kraj przed zmianami w technologii oraz zmianami społecznymi. Zasadnicze pytanie to nie „czy”, tylko „jak” Polska będzie w tej rewolucji uczestniczyć? Rząd słusznie zdiagnozował zagrożenia, pochodzące wprost z naszej obecnej przewagi konkurencyjnej, jaką jest dobra relacji kosztów pracy do jej jakości. W dłuższym, a nawet średnim okresie nie możemy jednak podtrzymywać wzrostu gospodarczego poprzez utrzymywanie relatywnie niskich płac, bo w tej dziedzinie zawsze będziemy mieli lepszych (czyli tańszych) od siebie. Z drugiej strony, rewolucja cyfrowa sprawia, że w wielu obszarach przemysłu europejskiego, popyt na tanią i mniej wykwalifikowaną siłę roboczą będzie spadać. Jak więc odnieść sukces w tak złożonej sytuacji? Wydaje się, że najlepszą odpowiedzią będzie inwestycja w ludzi – komentuje Paweł Wideł.

Czy w krótkim okresie polski przemysł zdoła przestawić się na wytwarzanie na dużą skalę produktów związanych z elektro-mobilnością? Czy wsparcie przemysłu motoryzacyjnego, IT oraz producentów komponentów takich jak baterie, wystarczy, aby z sukcesem uczestniczyć w rewolucji mobilności? Jakie zmiany w infrastrukturze wymusi powszechne wprowadzenie silników elektrycznych? Na te pytania, już 27 września, podczas Europejskiego Forum Nowych Idei, odpowiadać będą eksperci. W panelu „Mobilność w erze cyfrowej” współorganizowanym ze Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, przedstawiciele polskiego przemysłu i firm produkcyjnych wskażą kierunki, rozwoju branży oraz wyzwania z którymi będzie musiała się zmierzyć, implementując innowacje technologiczne i społeczne. Pełen program dostępny jest na www.efni.pl.

