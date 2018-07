Rewolucja w ubezpieczeniu turystycznym LINK4. Zmiany dotyczą alkoholu

Fot. Woody Ochnio

Dotychczas Ogólne Warunki Ubezpieczenia turystycznego w LINK4 mówiły, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, które powstały, gdy klient był pod wpływem alkoholu. LINK4 zniosło to wyłączenie. Co to znaczy dla klientów?

- Rezygnujemy z tego wyłączenia i będziemy odpowiadać także za szkody, które powstały nawet wtedy, gdy nasz klient pozwolił sobie podczas urlopu na lampkę wina, piwo czy drinka. Rozumiemy, że w czasie wakacji odrobina alkoholu, np. do posiłku, jest dopuszczalna. Jako rozsądny ubezpieczyciel nie możemy udawać, że tego nie ma. – wyjaśnia Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu w LINK4. Z całą stanowczością podkreśla jednak, że tego typu zmiany nie zwalniają z odpowiedzialności, którą każdy z nas powinien wziąć za siebie. Także podczas wakacyjnego relaksu. – Wyjazd, słońce i letnia beztroska nie zwalnia z myślenia. Pływanie czy uprawianie innych sportów po alkoholu jest po prostu skrajnie nieodpowiedzialne i może skończyć się tragicznie. Należy o tym pamiętać. A wtedy może nie być potrzebne już żadne, nawet najlepsze ubezpieczenie. – podkreśla Kotecka.

Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu LINK4

Ubezpieczenie turystyczne Podróże w LINK4 to gwarancja pomocy w razie wypadku lub choroby podczas podróży zagranicznej. W takiej sytuacji LINK4 pokryje koszty m.in.: konsultacji lekarskich, badań i zabiegów ambulatoryjnych, zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych, transportu do placówki medycznej, hospitalizacji. Dodatkowo ubezpieczony może skorzystać z szeregu świadczeń assistance, np.: transportu do Polski, o ile w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem wymaga tego jego stan zdrowia, poszukiwań i ratownictwa w górach lub na wodzie, opieki i transportu dzieci do kraju lub opieki nad zwierzętami w czasie hospitalizacji osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie turystyczne Podróże można w prosty sposób dopasować do własnych potrzeb – wystarczy skorzystać z kalkulatora na stronie internetowej LINK4 lub zadzwonić pod numer 22 444 44 44. Ubezpieczenie można też kupić u agentów.