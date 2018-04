RODO – czy jest się czego bać?

W ostatnich miesiącach polscy przedsiębiorcy są zalewani informacjami o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, które zacznie w Polsce obowiązywać od 25 maja tego roku. Temat ten wciąż wywołuje wiele pytań i obaw. Czy słusznie?

Celem rozporządzanie jest ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wszystkich obywateli Unii Europejskiej. I to niezależnie do tego gdzie znajduje się podmiot, który owe dane przetwarza. Wbrew pozorom rozporządzenie nie zmienia gruntowanie obowiązującego w Polsce prawa, a część podobnych zapisów od dawna obowiązuje już w polskim porządku prawnym. Tym co najbardziej rozgrzewa w dyskusji o RODO są kary finansowe, przewidziane w rozporządzaniu. Przedsiębiorca, który nie zabezpieczy właściwe posiadanych danych, bądź będzie je przetwarzał bez zgody właścicieli danych, naraża się na kary w wysokości nawet do 4% całorocznego światowego obrotu firmy. Na co więc powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy aby na kary się nie narażać?

– Dość powszechnie (błędnie) utożsamia się ochronę danych osobowych wyłącznie z aspektem bezpieczeństwa. Natomiast jest to – bardzo ważny – ale jednak wyłącznie jeden z sześciu filarów ochrony danych osobowych. Co więcej doświadczenie z wdrażania RODO pokazuje, że organizacje mają dużo większy problem z innymi zasadami rozporządzenia. Przykładowo nie każdy zdaje sobie sprawę z tego jak szeroko ujęte w RODO zostały uprawnienia osób które dane są przetwarzane. – Mówi dr Mirosław Gumularz, radca prawny, GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie prawni.

Rozporządzanie wymaga, aby przetwarzanie danych odbywało się: zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, a dane osobowe były zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Przedsiębiorcy powinni więc sprawdzić w jaki aktualnie sposób pozyskują dane np. potencjalnych klientów, a następnie zweryfikować czy zastosowane procedury są po prostu „fair” wobec użytkownika. W skrócie chodzi więc o danie użytkownikowi poczucia bezpieczeństwa w kontekście tego kto i w jakim celu przetwarza jego dane.

Druga kwestia związana z RODO, dotyczy właściwego zabezpieczenia danych osobowych przez podmiot przetwarzający.

- Rozporządzenie na pewno wymaga od przedsiębiorców zweryfikowania aktualnie stosowanych metod przechowywania i zabezpieczania swoich baz danych. Warto jednak pamiętać również o pozytywnych tego aspektach. Afery takie jak wyciek danych użytkowników Facebooka pokazują, jak ważne jest właściwe zabezpieczenie danych osobowych i wbrew pozorom nie dotyczy to tylko wielkich korporacji, ale również małych czy średnich przedsiębiorców. Rozporządzanie mówi o użyciu środków adekwatnych do poziomy zagrożenia. To więc sami przedsiębiorcy decydują o tym jakie dane posiadają, jak wysokie jest ryzyko wycieku danych oraz jakie środki zabezpieczające należy wprowadzić. – Mówi Konrad Spryńca, Product Manager w firmie Soneta, producenta oprogramowania enova365.

Najbardziej problematyczne kwestie związane z rozporządzaniem zostaną omówione 17 kwietnia, w czasie webinarium „RODO po prostu – rozszyfrowujemy trudne słowa". Organizatorami webinarium są firma Soneta, producent oprogramowania enova365 oraz kancelaria GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni.

